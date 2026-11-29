Nach der erfolgreichen Erstauflage zum Fußballsommer 2026 setzen die St. Pöltner Privatbrauerei Egger und Kultkicker Marko Arnautović ihre Zusammenarbeit fort.

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Ab Anfang Dezember 2026 erscheint das Egger Märzen in der 0,5-Liter-Dose erneut als Limited Edition mit dem Konterfei des 37-Jährigen, der nach der Weltmeisterschaft seine ÖFB-Karriere als Rekordnationalteamspieler und Rekordtorschütze beendete und aktuell bei Roter Stern Belgrad spielt.

Die kontrastreich gestaltete Dose trägt den Claim "Aufs echte Leben" sowie Arnautovićs Botschaft: "Zuerst hackeln. Dann hast dir ein Bier verdient." Damit will die Brauerei Menschen würdigen, die täglich Einsatz zeigen.

"Aufs echte Leben"

"Marko passt zu Egger, weil er sich nicht verstellt. Mit der neuen Edition sprechen wir Menschen an, die genauso geradeheraus sind und jeden Tag anpacken. 'Aufs echte Leben' heißt für uns auch, ihre Leistung zu würdigen und den verdienten Feierabend in den Mittelpunkt zu stellen", erklärt Marion Karl, Head of Marketing & PR von Egger Getränke.

Arnautovic auf der Bierdose. © Egger

Begleitet wird der Verkaufsstart von einer Online- und Social-Media-Kampagne: In Clips besucht Arnautović "Österreichs Macher" zum Feierabend – etwa auf Baustellen –, um bei einem Schmäh gemeinsam ein Bier zu trinken. Die neue Design-Edition ist überall im Handel erhältlich, wo es Egger gibt, und sorgt durch Zweitplatzierungen für zusätzliche Sichtbarkeit.