Der erste Ministerratsbeschluss der Regierung bringt einen „Mietpreisstopp“. Eine aktuelle Übersicht zeigt: So viele leben in Österreich zur Miete, so viele im Eigentum.

Statt einer Erhöhung der Richtwertmieten um 2,9 Prozent bzw. der Kategoriemieten um 4,2 Prozent wird die Indexierung der Mietzinse im Vollanwendungsbereich des MRG sowie bei Kategorie- und WGG-Mieten 2025 ausgesetzt. Die SPÖ will nächstes Jahr weitere Mietpreisregulierungen auch für Neubauten umsetzen. Österreichweit leben 43 Prozent der Haushalte in Mietwohnungen In Wien leben drei Viertel in Mietwohnungen, im Burgenland nur ein Fünftel. © selektiv × Österreichweit leben 43 Prozent der Haushalte in Mietwohnungen – dabei gibt es große regionale Unterschiede, wie das Medium selektiv berichtet. Je nach Bundesland ist die Zahl der Mieter teils viel höher: In Wien leben drei Viertel in Mietwohnungen, im Burgenland nur ein Fünftel.