Retz wird von 4. bis 8. Dezember zum Advent-Hotspot: Märkte, Nikolaus und Chorkonzerte über und unter der Erde.

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Unter dem Motto "drüber und drunter" öffnen Hauptplatz, Rathaus und Österreichs größter historischer Weinkeller. Der Eintritt zu den Adventmärkten ist frei.

Am Samstag lockt der Adventzauber in Schloss Retz mit Kunsthandwerk, Eseln und Lebkuchen-Workshop. Am Sonntag um 16 Uhr kommt der Nikolaus auf den Hauptplatz.

Advent drunten in Retz. © Peter Buchgraber - www.fotobuchgraber.at

Singen und Staunen

Am Montag um 18.30 Uhr erklingen englische Carols am Hauptplatz, am Dienstag bläst die Stadtkapelle zum Turmblasen. Kellerführungen gibt es von 6. bis 8. Dezember stündlich zwischen 12 und 16 Uhr, Reservierung erbeten.

Führungen durch den Retzer Erlebniskeller, dem größten historischen Weinkeller Österreichs, finden am 6., 7. & 8. Dezember zwischen 12:00 und 16:00 Uhr zu jeder vollen Stunde statt! Sonderführungen für Gruppen sind gegen Voranmeldung jederzeit möglich! Außerdem haben viele Geschäftslokale am Hauptplatz extra geöffnet.