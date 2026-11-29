Der SK Rapid kennt derzeit kein Halten mehr! Mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Austria Lustenau haben die Hütteldorfer ihre beeindruckende Erfolgsserie auf neun Siege in Folge ausgebaut und einmal mehr Bundesliga-Geschichte geschrieben.

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13 Siege aus den ersten 14 Saisonspielen bedeuten einen neuen Startrekord. Rapid ist derzeit das Team der Stunde – und die Konkurrenz bekommt die geballte Offensivpower der Wiener zu spüren.

Wie stark die Grün-Weißen aktuell auftreten, zeigte sich bereits beim Führungstreffer in der 29. Minute. Nach einem Zuspiel von Petter Nosa Dahl kombinierten sich die Gäste mit vier direkten Ballkontakten durch die Lustenauer Abwehr, ehe Tonni Adamsen eiskalt vollendete. Eine Kombination ganz nach dem Geschmack von Trainer Johannes Hoff Thorup: "Wenn ich solche Kombinationen sehe, bin ich richtig glücklich." Adamsen legte in der 48. Minute seinen zweiten Treffer nach und steht nun wie Yusuf Demir bei sieben Saisontoren. Dahl und Ercan Kara halten bei acht Treffern. Nur Oumar Diakite (9) und Marco Hoffmann (10) liegen ligaweit noch davor.

Selbst Eisboden bringt Rapid nicht ins Rutschen

Die große Stärke Rapids ist dabei die offensive Vielfalt. "Es ist nicht so wichtig, wer trifft, sondern, dass wir zu vielen Chancen kommen und Tore erzielen", betonte Hoff Thorup. Ganz zufrieden war der Trainer dennoch nicht. Seine Mannschaft hätte die Partie angesichts zahlreicher Möglichkeiten deutlich früher entscheiden müssen. Auch Jannes Horn sah das ähnlich: "Wir müssen früher den Deckel draufmachen." Dass Rapid trotzdem den nächsten Dreier einfuhr, unterstreicht die aktuelle Siegermentalität.

Erschwert wurden die Bedingungen durch den teilweise gefrorenen Rasen. Das schnelle Kombinationsspiel war dadurch nicht immer einfach umzusetzen, wie Kapitän Matthias Seidl erklärte. Umso erfreulicher fiel der fünfte Auswärtssieg hintereinander aus. Zusätzlich durfte Jakob Schöller nach seiner Verletzungspause sein Comeback feiern. Hoff Thorup traut dem Verteidiger im Frühjahr eine wichtige Rolle zu.

Rapid-Leihe trifft für Ländle-Truppe

Auf der Gegenseite sorgte ausgerechnet eine Rapid-Leihgabe für einen Höhepunkt: Dominik Weixelbraun traf gegen seinen Stammverein und hält nun bereits bei sieben Saisontoren. Der 22-Jährige entwickelt sich in Lustenau prächtig und könnte damit seinem Rapid-Kollegen Nicolas Bajlicz folgen, der nach seiner Leihstation in Ried den Sprung in die Wiener Startelf geschafft hat.

Lustenau-Trainer Markus Mader wollte trotz der Niederlage vor allem die positiven Ansätze mitnehmen. Für seine Mannschaft geht es nun gegen den WAC und Hartberg weiter. Rapid empfängt vor Weihnachten noch den LASK und Ried.