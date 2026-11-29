Eine Reihe von Erdbeben hat den Großraum Los Angeles erschüttert. Der aus der Steiermark stammende Grammy-Gewinner Markus Illko erlebte die heftigen Erdstöße direkt vor Ort mit.

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Für den aus Kapfenberg stammenden Gitarristen, Komponisten und Musikproduzenten Markus Illko begann der Tag in seiner Wahlheimat Los Angeles mit einem ordentlichen Schreck. Eine Serie von Erdstößen traf die US-Metropole, wobei das erste Beben laut Angaben der Erdbebenwarte USGS gegen 9.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MEZ) auftrat. Während die US-Behörde zunächst eine Stärke von 5,0 meldete – rund zwei Stunden später folgte ein weiteres Beben der Stärke 4,5 –, schilderte Illko auf seinem Facebook-Account seine unmittelbaren Eindrücke direkt aus dem Geschehen.

Einrichtung großteils zerstört

Auf Facebook beschreibt der Musiker die dramatischen Momente seit den frühen Morgenstunden: "Sechs Erdbeben seit heute in der Früh. Das erste hatte Stärke 5,2 und kam ohne jede Vorwarnung. Zuerst ein lauter Schlag, dann hat alles gewackelt. Regale sind umgekippt, Bilder und Gläser lagen am Boden, und meine Einrichtung ist großteils zerstört."

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Lage blieb angespannt

Die Lage blieb auch nach dem ersten Beben angespannt, wie der Steirer weiter ausführt: "…kurz danach das nächste mit 4,5. Seitdem kommen immer wieder Nachbeben. Manche spürt man kaum, andere sind so stark, dass man sofort wieder zur Tür rennt."

"Über dem Epizentrum etwas ganz anderes"

Besonders eindringlich beschreibt der in Los Angeles lebende Künstler das körperliche Gefühl während der Erschütterungen nahe dem Zentrum des Geschehens: "Man glaubt zu wissen, wie sich ein Erdbeben anfühlt. Direkt über dem Epizentrum ist es aber etwas ganz anderes: Da schaukelt es nicht nur, da geht ein Ruck durch den ganzen Körper."

Trotz der materiellen Schäden zeigt sich Illko erleichtert über den glimpflichen Ausgang für sich und sein Umfeld: "Das Wichtigste ist, dass es uns gut geht. Möbel kann man ersetzen." Sieben Stunden nach den ersten Meldungen teilte er zudem eine Karte mit zahlreichen Erdbeben-Messungen in der Region und kommentierte die Grafik knapp mit den Worten: "…within a few hours".

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Epizentrum vor Manhattan Beach

Laut den Messungen der USGS lag das Epizentrum sowohl beim ersten als auch beim zweiten Beben rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach in etwa zwölf Kilometern Tiefe – unweit des internationalen Flughafens von Los Angeles. Dort verzeichnete die US-Luftfahrtbehörde FAA rund eine halbe Stunde nach dem ersten Erdstoß lediglich Verzögerungen von bis zu 15 Minuten bei Starts und Landungen. Auf Aufnahmen des US-Senders "Fox News" war allerdings zu sehen, wie Flughafenpersonal Scherben zerbrochener Fensterscheiben beseitigte.

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Keine Tsunami-Gefahr

Offizielle Stellen gaben unterdessen Entwarnung hinsichtlich größerer Katastrophen. Weder lokale Medien noch die Feuerwehr von Los Angeles verzeichneten Verletzte oder Schäden an der Infrastruktur, und auch das nationale Tsunami-Warnzentrum der USA teilte auf X mit, dass keine Tsunami-Gefahr bestehe.

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Los Angeles' Bürgermeisterin Karen Bass erinnerte auf X daran, dass in Kalifornien aufgrund der Lage zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte jederzeit mit Beben gerechnet werden müsse – laut "NBC News" war der Großraum der Metropole seit 2014 nicht mehr von einem Beben dieser Stärke betroffen.