Nach dem mutmaßlichen K.-o.-Tropfen-Vorfall bei seinem Konzert in der Wiener Stadthalle hat sich RAF Camora zu Wort gemeldet. Der Rapper zeigt sich auf Instagram fassungslos.

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Auf Instagram reagierte RAF Camora auf die Berichte über das mutmaßliche Verbrechen bei dem gemeinsamen Auftritt mit Bonez MC in der Wiener Stadthalle am vergangenen Freitag. Der Musiker postete in seiner Story klare Worte zu dem Vorfall, bei dem eine 32-jährige Besucherin von einem Mann betäubt und vergewaltigt worden sein soll. Er schrieb: "Sprachlos. Ich hoffe dieser HS wird gefunden und zur Verantwortung gezogen. Unsere Gedanken sind bei dem Opfer."

Nach K.-o.-Tropfen-Vorfall platzt RAF der Kragen © Instagram/RAF Camora

Sicherheitspersonal fand betroffene Frau

Während des Konzerts hatte ein Sicherheitsmitarbeiter die 32-Jährige im Bereich der Sanitäranlagen entdeckt. Sie wirkte zu diesem Zeitpunkt vollkommen aufgelöst und war sichtlich beeinträchtigt. Die Mitarbeiter reagierten sofort, brachten die Frau zur Sanitätsstelle vor Ort und alarmierten die anwesenden Beamtinnen der Polizei.

In einer ersten Befragung schilderte die Betroffene den Polizistinnen was geschehen war. Sie habe während der Veranstaltung einen Mann kennengelernt und von ihm ein Getränk erhalten. Ab diesem Moment fehlt ihr jede Erinnerung an den weiteren Abend. Da sie nicht nur stark beeinträchtigt war, sondern auch über Schmerzen im Intimbereich klagte, wurde die Berufsrettung Wien hinzugezogen. Es besteht der Verdacht einer Vergewaltigung. Die Einsatzkräfte brachten sie zur genauen medizinischen Abklärung und weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Landeskriminalamt sucht nach Zeugen

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Um den genauen Ablauf zu klären, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Vorfall beobachtet oder im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 01-31310-25300 zu melden. Hinweise werden auf Wunsch auch vertraulich entgegengenommen.

Ministerium fordert schärferes Gesetz

Als Reaktion auf den Vorfall in Wien drängt das Bundesministerium für Frauen nun auf rasche Gesetzesänderungen - oe24 berichtete. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig fordern eine Verschärfung des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes (NPSG) nach deutschem Vorbild. Künftig sollen zwei Substanzen, die häufig mit K.-o.-Mitteln in Verbindung gebracht werden, nicht mehr frei an Privatpersonen verkauft werden dürfen.

"Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Substanzen, die dazu missbraucht werden, Frauen wehrlos zu machen, so leicht verfügbar sind. Wir brauchen klare gesetzliche Konsequenzen und müssen den Zugang zu solchen Substanzen deutlich erschweren", sagt Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner. Sie fügt hinzu: "Präventiver Gewaltschutz bedeutet, nicht erst zu reagieren, wenn Gewalt passiert ist, sondern alles zu tun, um sie zu verhindern."