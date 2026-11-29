Spitzenkoch Juan Amador (57) ist tot. Der Drei-Sterne-Koch aus Wien prägte die europäische Gastronomie und fand zuletzt auch als bildender Künstler ein Publikum.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Juan Amador ist am Samstag in seinem Malatelier in Wien-Döbling einem Herzversagen erlegen. Er wurde 57 Jahre alt. Das Restaurant "Amador" gab den Tod seines Küchenchefs und Patrons bekannt.

Weg an die Weltspitze

Aufgewachsen in Schwaben als Sohn katalanisch-andalusischer Eltern, bekam Amador schon mit 25 Jahren seinen ersten Michelin-Stern. Seinen eigenen Küchenstil baute er auf der klassischen französischen Haute Cuisine auf und verband ihn mit Einflüssen der spanischen Avantgarde. An drei Orten – in Langen bei Frankfurt, Mannheim und Wien – holte er im Lauf seiner Laufbahn jeweils die höchste Auszeichnung des Guide Michelin.

Geschichte in Wien-Döbling

Durch seine Ehefrau wurde Wien ab 2015 zu seiner Wahlheimat. Ein Jahr später, 2016, eröffnete er sein Lokal in Wien-Döbling. Im Jahr 2019 schrieb er österreichische Gastronomiegeschichte, als das "Amador" als erstes Restaurant in Österreich drei Michelin-Sterne erhielt.

Kunst abseits der Küche

Neben dem Kochen rückte in den vergangenen Jahren immer stärker die Malerei in den Mittelpunkt. Mit derselben Leidenschaft und schöpferischen Neugier malte Amador abstrakte Werke, die bald mehr waren als ein Ausgleich. In Museen und Galerien in Österreich und Deutschland zeigte er diese Bilder vor einem wachsenden Publikum.

Trauer und Restaurantbetrieb

Um den Verstorbenen trauern seine Ehefrau, Angehörige, Freunde und das gesamte "Amador"-Team. Die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Phase zu wahren. Über den weiteren Betrieb des Restaurants "Amador" wird zeitnah informiert; Gäste mit bestehenden Reservierungen erhalten eine persönliche Nachricht.