Er wollte einen Feiertag, jetzt hat er eine ROMY! Marko Arnautović hat mit seiner legendären Feiertagsforderung nicht nur für Lacher, sondern auch für einen echten TV-Kracher gesorgt. Bei der ROMY-Gala in Kitzbühel gab's dafür jetzt die Trophäe – und vom Bundespräsidenten gleich den nächsten verbalen Konter.

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Da hat sich Marko Arnautovic seinen eigenen Feiertag zumindest ein Stück weit selbst geschaffen! Der ÖFB-Rekordteamspieler wurde am Samstag bei der ROMY-Gala in Kitzbühel mit der Sonderauszeichnung für den "TV-Sportmoment des Jahres" geehrt. Ausgerechnet jener Auftritt, bei dem er nach Österreichs geglückter WM-Qualifikation kurzerhand einen neuen Nationalfeiertag forderte, brachte ihm nun die begehrte Trophäe ein.

Zurück zum November 2025: Österreich hatte erstmals seit 1998 das WM-Ticket gelöst, die Emotionen kochten hoch und Arnautovic hatte einen ganz besonderen Wunsch. Der 18. November müsse künftig zum Feiertag werden, ließ er wissen. Eine Ansage, die natürlich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen erreichte. Dessen Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Wenn Arnautovic den WM-Pokal nach Wien bringe, könne man darüber reden.

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Bei der ROMY-Verleihung bekam diese Geschichte nun die nächste Fortsetzung. Van der Bellen schickte dem frischgebackenen Preisträger eine vorbereitete Videobotschaft, gratulierte ihm herzlich – doch beim ersehnten Feiertag blieb das Staatsoberhaupt beinhart. Wieder kein Geschenk für den österreichischen Kalender. Arnautovic muss sich also vorerst mit einer ROMY statt einem zusätzlichen freien Tag zufriedengeben.

Dabei war der sonst so selbstbewusste Angreifer auf der Gala-Bühne sichtlich gerührt. Er gestand, "brutal nervös" gewesen zu sein. Die Auszeichnung habe ihn sogar mehr mitgenommen als so manches Fußballspiel. Für den 37-Jährigen ist es die erste ROMY – ein besonderer Moment, den er als großes Glück für sich und seine Familie bezeichnete.

Arnautovic im Familienglück: Gemeinsam mit seinen Liebsten genoss Marko den besonderen ROMY-Moment in Kitzbühel. © APA/BARBARA GINDL

Doch die ROMY ist nur ein weiteres Kapitel einer außergewöhnlichen Karriere. Nach der WM 2026 ist für Arnautovic auch das Kapitel Nationalteam zu Ende. Nach unglaublichen 137 Länderspielen und 49 Toren verabschiedete sich der Wiener aus dem ÖFB-Team. Damit hinterlässt er eine gewaltige Lücke und geht als einer der prägendsten Angreifer der österreichischen Fußballgeschichte.

ÖFB plant Arnautovic-Spektakel

Ganz ohne großen Abschied wird er Österreich aber nicht verlassen. ÖFB-Präsident Josef Röll hat bereits angekündigt, Arnautovic im Jahr 2027 im Ernst-Happel-Stadion gebührend verabschieden zu wollen. Ein eigener Abschied im Wiener Fußballtempel – für den langjährigen Publikumsliebling dürfte das noch einmal ein ganz emotionaler Auftritt werden. Die Fans bekommen also noch eine Gelegenheit, ihrem Marko die verdiente Bühne zu bereiten.

ROMY eingesackt, ÖFB-Karriere beendet, Abschiedsgala in Planung – aber vorher wartet noch der Klub-Alltag! Viel Zeit, um den Preis gebührend zu feiern, bleibt dem Wiener nämlich nicht. Bereits am Sonntag um 15.30 Uhr gastiert Roter Stern Belgrad bei Novi Pazar. Ob Arnautovic für den Gala-Abstecher nach Österreich vom Klub freibekommen hat oder rechtzeitig zurückkehrt, ist noch offen.