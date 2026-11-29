In Österreich gelten ab 2027 strengere Vorgaben für das Einwegpfand. Während der Pfandbetrag gleich bleibt, steigt das Sammelziel deutlich – worauf du bei der Rückgabe achten musst.

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Ab dem 1. Jänner 2027 tritt in Österreich eine Verschärfung beim Einwegpfandsystem in Kraft: Künftig müssen 90 Prozent aller bepfandeten Kunststoffflaschen und Metalldosen korrekt gesammelt und recycelt werden. Diese Vorgabe ist in der österreichischen Pfandverordnung verankert und löst das bisherige Ziel von 80 Prozent ab. Hintergrund ist auch die EU-Einwegkunststoffrichtlinie, die bis 2029 eine Sammelquote von 90 Prozent vorschreibt. Für Kundinnen und Kunden ändert sich beim Einsatz nichts, denn der Betrag liegt weiterhin bei 25 Cent pro Gebinde – und zwar unabhängig von Sonderangeboten oder Rabattaktionen.

Erfolgreiches Übergangsjahr als Basis

Seit dem 1. Jänner 2025 wird auf Einweggetränkeverpackungen in Österreich ein Pfand von 25 Cent eingehoben. Das erste Jahr diente als Übergangsphase: Bis inklusive März 2025 durften Getränke noch ohne Pfandlogo abgefüllt und bis Ende des Jahres abverkauft werden. Insgesamt kamen im ersten Jahr rund zwei Milliarden bepfandete Kunststoffflaschen und Aludosen in Umlauf, wovon 81,5 Prozent getrennt gesammelt wurden. Damit wurde die erste Zielmarke von 80 Prozent übertroffen.

“"Entscheidender Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft"” Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz

"Getränkeverpackungen aus PET und Metall sind wertvolle Rohstoffe, die getrennt gesammelt, ausgezeichnet recycelt werden können. Das Einwegpfandsystem ist hier ein entscheidender Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft in Österreich", so Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.

Er betont zudem: "Das System ist ein zentraler Hebel, um die EU-Sammelziele zu erreichen und den vorgeschriebenen Recyclinganteil von 25 Prozent bei PET-Flaschen sicherzustellen. Hierfür wurde nun die notwendige Struktur geschaffen".

Unzerdrückte Gebinde für Automaten

Das Einwegpfandsystem umfasst ausschließlich Getränkeflaschen aus Kunststoff und Metalldosen mit einem Volumen von 0,1 bis drei Litern, während Glasflaschen ausgenommen sind.

Damit Rücknahmeautomaten die Verpackungen dem österreichischen Pfandkreislauf zuordnen und das Geld auszahlen können, müssen die Gebinde unzerdrückt bleiben.

Zudem dürfen weder das österreichische Pfandsymbol noch der Strichcode beschädigt oder entfernt werden.

Video zum Thema 2027 kommt neue Pfand-Regel in Österreich © oe24

Wird eine zerdrückte Flasche oder Dose vom Automaten abgelehnt, obwohl Pfandlogo und Barcode noch eindeutig erkennbar sind, hilft das Filialpersonal weiter: In diesem Fall erfolgt die Annahme manuell. Sind Logo oder Code hingegen nicht mehr lesbar, wird kein Pfand erstattet und die Verpackung gehört in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne.

Barauszahlung an der Kassa

Wer seinen Pfandbon nicht direkt beim nächsten Einkauf einlösen möchte, hat eine weitere Option. Auf Wunsch wird die Gutschrift aus dem Rücknahmeautomaten an der Kassa jener Filiale, in der der Bon gedruckt wurde, auch in bar ausbezahlt.

Die gesetzliche Pflicht, mindestens 90 Prozent der Verpackungen zu erfassen, liegt zwar bei den Systembetreibern und dem Handel, doch das Einhalten der Rückgaberegeln durch die Konsumentinnen und Konsumenten unterstützt das Erreichen der Recyclingziele und senkt die Umweltbelastung.