US-Angriff auf Grönland wäre das Ende der Nato

Wenn ein NATO-Land ein anderes NATO-Mitglied angreift, steht es nicht gut um das Militärbündnis. In Ihrer Botschaft richtet die dänische Ministerpräsidentin deutliche Worte an Trump und warnt den US-Präsidenten.

„Wenn die Vereinigten Staaten beschließen, ein anderes NATO-Land militärisch anzugreifen, dann hört alles auf“, sagte Frederiksen am Montag dem Fernsehsender TV2. „Das heißt, auch unsere NATO und damit die Sicherheit, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewährleistet ist.“

Trump drohte mit Annektierung

Das weitgehend autonom regierte Grönland gehört zu Dänemark und verfügt über Bodenschätze wie Öl, Gas und Seltene Erden. Gerade deshalb äußerte Donald Trump seit seiner Angelobung Anfang 2025 wiederholt sein Interesse an dem Gebiet, drohte sogar mehrmals mit dem militärischen Eingreifen.

Frederiksen sagte, wenn Trump Grönland für die USA fordere, müsse man das ernst nehmen. „Wir werden eine Situation, in der wir und Grönland auf diese Weise bedroht werden, nicht akzeptieren“, fügte sie hinzu.