Deutsche Polizei
© Getty

Vater verdächtig

Vierköpfige bayerische Familie tot in Wohnung aufgefunden

23.02.26, 10:46
Die Polizei fand am Freitagnachmittag vier Leichen einer Familie in einer Wohnung. Vater, Mutter, ein Teenager, ein Kind. Der Mann wird verdächtigt, Frau und Kinder erschossen und danach sich selbst gerichtet zu haben. 

Gegen 19 Uhr verständigte der Vermieter der Familie den Notruf. Er gab an, seine Mieter nicht erreichen zu können und machte sich Sorgen.

Eine Polizeistreife fuhr daraufhin zu dem Mehrfamilienhaus im Osten Strullendorfs im Landkreis Bamberg. Die Beamten öffneten die verschlossene Wohnungstür. In der Wohnung fanden sie eine 49-jährige Frau, einen 52-jährigen Mann sowie die beiden Kinder im Alter von 14 und 6 Jahren tot vor.

Vater im Besitz von Waffen

Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft und der Polizei soll der 52-jährige deutsche Mann zunächst seine Ehefrau, den 14-jährigen Sohn und die sechsjährige Tochter erschossen haben. Anschließend soll er die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben.

Der Mann verfügte über eine waffenrechtliche Erlaubnis und besaß mehrere Schusswaffen.

Keine Hinweise auf weitere Beteiligte

Anhaltspunkte dafür, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren, gibt es nach aktuellem Stand nicht.

Neben Ermittlern der Kriminalpolizei waren auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Bamberg sowie ein Rechtsmediziner vor Ort, um die Hintergründe der Tat zu klären.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

