Während Weltcupauftakt-Sieger Stephan Embacher und Sensations-Debütant Raffael Zimmermann im finnischen Ruka um die Gesamt-Spitze kämpften, suchte Stefan Kraft (33) noch seine Form. Vor dem Doppel in Wisla (5./6. Dezember) spricht der erfolgreichste Punktesammler der Skisprungweltcup-Geschichte Klartext.

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oe24: Zum Saisonstart meinten Sie, dass Sie den schönsten Beruf der Welt hätten, und dass Sie am liebsten noch fünf Jahre weitermachen würden ... KRAFT: Ja, das hab ich gesagt – wenn alles passt. Daran arbeite ich jetzt. Wenn du mit so einer Leidenschaft dabei bist, hoffst du, dass der Körper mitmacht und dass wieder Erfolge kommen. Dann macht das unglaublich viel Spaß, dann kann ich mir nix anderes vorstellen. Wenn etwas davon wegkippt oder ich es mir nicht mehr erarbeiten kann, dann lass ich‘s vielleicht früher bleiben. Aber davon geh ich nicht aus.

oe24: Sie kämpfen regelmäßig zu Beginn der Saison mit der Umstellung von der Keramik- auf Winter-Anlaufspur. Was ist Ihre Erklärung dafür? KRAFT: Ich hab gehofft, dass das heuer ausbleiben würde, weil das Training so gut und das Selbstvertrauen sehr groß war. Trotzdem ist es leider wieder schwierig geworden. Ich kenn das aus früheren Jahren, wo ich ein, zwei Monate gebraucht hab, das in den Griff zu kriegen. Bis es mir hoffentlich wieder leicht von der Hand geht, wird es noch ein paar Wochenenden brauchen. Vor einem Jahr hatte ich einen perfekten Start. Aber dann ist der Faden ein bissl gerissen wobei mit der Geburt von meiner Tochter viel passiert ist. Aber das war nicht der Grund.

oe24: Sondern? KRAFT: Ich hab gemerkt: Wenn ich kleine Fehler mache, bin ich nicht mehr Top 3, damit war ich nicht mehr zufrieden. Ich war ein bissl hart zu mir selbst und hab mich auch mit dem Material verrannt.

oe24: Sind Sie deshalb auf Marcel Hirschers Biogena- Skimarke umgestiegen? KRAFT: Ich hab den Ski, der damals noch Augment geheißen hat, schon vor drei Jahren ausprobiert. Damals war mir der Wechsel noch zu steil, da hab ich mich nicht drüber getraut. Aber nachdem ich letzte Saison nicht so erfolgreich war, wollt ich die Tür in alle Richtungen aufmachen. Es war für mich der stabilste Ski. Dazu arbeite ich mit Toni (Giger; Van-Deer-Mastermind Giger, d. Red.) und Pierre (Heinrich; Skisprung-Guru) super zusammen. Wenn es heuer noch keine Früchte tragen sollte, erwarte ich mir für die Zukunft viel.

oe24: Auch da denken Sie langfristig ... in einem Alter, in dem z. B. Thomas Morgenstern schon lang in Pension war, weil er wie er jetzt verriet, das Grundvertrauen verloren hat. KRAFT: Wenn man solche Stürze wie der Morgi oder auch Diethart hat, macht das schon was mit dir. Das nimmt dir ganz schnell das Selbstvertrauen. Mir ist so eine Brezn noch nie passiert, deshalb kann ich nach wie vor mit großem Vertrauen in meine Fähigkeiten und in mein Material ans Werk gehen.

"Jetzt sitz ich am Boden und hör mit ihr Toniebox"

oe24: Hat die Geburt Ihrer Tochter vor knapp einem Jahr was verändert? KRAFT: Normalerweise kommst du vom Training heim und rastest dich aus. Jetzt sitz ich am Boden und horch mit ihr Toniebox. Es ist anders, lenkt aber im Positiven ab. Aber wenn ich unterwegs bin, bin ich voll im Arbeitsmodus, da spielt das überhaupt keine Rolle.

oe24: Auf den Schlierenzauer-Rekord fehlen Ihnen noch sieben Siege: Springt die 53er-Marke bei Ihnen im Hinterkopf mit? KRAFT: Es wäre megacool, im Hinterkopf ist es. Aber es ist noch ein sehr breiter Weg. Reden wir weiter, wenn ich bei drei bin.