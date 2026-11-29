In den kommenden Jahren wird sich die Altersstruktur NÖs dramatisch verändern. Die Anteile unter 20-jähriger Kinder und Jugendliche sowie jene der 20- bis 65-jährigen Erwachsenen – auch Erwerbspotenzial genannt – werden markant sinken.

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Hingegen nimmt die Menge der Menschen im Pensionsalter von über 65 Jahren zahlen- und anteilsmäßig stark zu.

Das geht aus der jüngsten Bevölkerungsprognose der Statistik Austria hervor. Der NÖ Wirtschaftspressedienst hat dieser Studie einige interessante Details entnommen.

Drohende Umverteilung

Für den Arbeitsmarkt von großer Bedeutung ist vor allem die Entwicklung bei den 20- bis 65-Jährigen. In diesem erwerbsfähigen Alter sind 2025 in Niederösterreich 887.500 Personen gestanden. Laut Prognose der Statistik Austria wird diese Bevölkerungsgruppe bis zum Jahr 2030 auf knapp 862.200 Personen und bis 2050 auf 821.500 Personen schrumpfen.

Es wechseln Jahr für Jahr mehr Personen ins Pensionsalter, als Menschen im erwerbsfähigen Alter durch Übertritte aus dem Schulalter bzw. durch Zuwanderung hinzustoßen. Der Anteil der Altersgruppe 65+ an der Bevölkerung Niederösterreichs steigt von 22,0 Prozent (2025) auf 28,6 Prozent (2040).