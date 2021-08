Hochsitz kracht zusammen: Ehepaar verletzt

Die beiden fielen etwa sechs Meter in die Tiefe.

Steiermark. Am Donnerstagabend brach in Oberwölz (Bezirk Murau) ein Hochsitz aus bislang unbekannter Ursache ein. Das zu dem Zeitpunkt darauf befindliche Ehepaar wurde dabei verletzt. Die beiden begaben sich um 19 Uhr zum „Ansitzen“ auf den ungefähr fünf Kilometer von ihrer Wohnadresse entfernten Hochsitz. Als die 51-Jährige gemeinsam mit ihrem 59-jährigen Gatten gegen 21:00 Uhr vom Ansitz runtersteigen wollte, stürzte dieser ein und das Ehepaar fiel etwa sechs Meter in die Tiefe.

Der 59-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Er konnte mit seinem Mobiltelefon Hilfe rufen. Die 51-Jährige blieb schwer verletzt liegen. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Klagenfurt verbracht. Der 59-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung ins LKH Friesach gebracht. Warum der Ansitz einstürzte, ist bis dato noch unklar.