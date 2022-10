Pkw-Lenkerin (50) crasht gegen Brückenfundament – tot

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch einen Passanten sowie in der Folge durch den Notarzt, starb die Frau noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Weiz. In der Steiermark hat sich am Sonntag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Eine 50-Jährige kam zu Mittag auf der B72 von Weiz Richtung Anger mit ihrem Pkw aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein betoniertes Brückenfundament. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch einen Passanten sowie in der Folge durch den Notarzt, starb die Frau noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Abend mitteilte.