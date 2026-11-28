Seit rund einem Jahr tritt Anastasia Potapova unter österreichischer Flagge an. Bei einem Auftritt in St. Petersburg machte die 25-Jährige nun aber deutlich, wem ihre innere Verbundenheit gilt.

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Obwohl die Tennisspielerin bei offiziellen Wettkämpfen inzwischen Österreich repräsentiert, schlägt ihr Herz weiterhin für ihre alte Heimat. Im Gespräch mit der russischen Nachrichtenagentur TASS erklärte Anastasia Potapova am Rande eines Einladungsturniers in St. Petersburg offen: "In meinem Herzen bin ich noch immer Russin". Brisant ist der Auftritt vor allem wegen der Rahmenbedingungen vor Ort, denn der staatlich kontrollierte russische Energieriese Gazprom tritt als Sponsor der Veranstaltung auf. Während die regulären Turniere der ATP- und WTA-Tour wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine weiterhin einen Bogen um Russland machen und Profis aus dem Land nur unter neutraler Flagge spielen dürfen, lockt genau dieses Event zahlreiche bekannte Namen an.

Reisepass aus rein praktischen Gründen

Dass der Schritt hin zur österreichischen Staatsbürgerschaft vor allem pragmatische Hintergründe hatte, betonte die Weltranglisten-28. bereits in der Vergangenheit und bekräftigte dies in Russland erneut. "Jeder vernünftige Mensch versteht, warum ich meine Nationalität wechseln musste, damit ich wieder leichter reisen kann. Aber das verändert nicht meine Persönlichkeit oder wer ich bin. Wie man so sagt: Du kannst zwar das Mädchen aus dem Land nehmen, aber nicht das Land aus dem Mädchen." Ihren Lebensmittelpunkt verbringt die 25-Jährige zwar größtenteils in Dubai, zuletzt legte sie aber auch einen Stopp in Moskau ein, wo unter anderem ein Fotoshooting auf dem Programm stand.

Sportlicher Gewinn für das ÖTV-Team

Auf dem Court hat sich die Einbürgerung für Rot-Weiß-Rot bisher allerdings durchaus ausgezahlt. In der aktuellen Saison schaffte es die gebürtige Russin sowohl bei den French Open als auch bei den US Open bis ins Achtelfinale. Beim prestigeträchtigen Turnier in Madrid ging es für sie sogar bis ins Halbfinale voran. Im Ranking führt sie die heimische Wertung als Nummer 28 der Welt mit großem Abstand als bestplatzierte Österreicherin an.

Prominentes Teilnehmerfeld in St. Petersburg

Mit ihrer Teilnahme an diesem Wochenende steht Potapova in St. Petersburg nicht allein da. Neben den russischen Spielern Karen Chatschanow und Diana Schnaider schlagen mit Alexander Bublik und Julia Putinzewa auch zwei weitere gebürtige Russen auf, die mittlerweile für Kasachstan antreten. Zudem sind mit dem Briten Dan Evans sowie den beiden Franzosen Corentin Moutet und Adrian Mannarino gleich drei westeuropäische Profis bei dem umstrittenen Gazprom-Turnier mit dabei.