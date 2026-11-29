Nachdem Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez unter dem Vorwand der Wohnungsfrage Neuwahlen ausgerufen hat, interviewte die katalanische Tageszeitung ARA Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

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Dabei geht es um das von der spanischen Linken angeführten "Wiener Modell". Für Ludwig basiert es auf drei Säulen: Wohnen dürfe "kein Luxus sein", sondern sei ein Grundrecht, Wien fördere soziale Vielfalt und schaffe Wohnumfelder mit Grünflächen, Schulen und Verkehrsanbindung.

Entscheidend sei, den Wohnungsbestand nie privatisiert zu haben. Zugang erhalten Menschen mit Hauptlebensmittelpunkt in Wien und österreichischer Staatsbürgerschaft oder gleichgestelltem Status per Punktesystem nach Bedarf.

Ludwig gibt Spanien Ratschlag

Wien kooperiert zudem mit gemeinnützigen und privaten Bauträgern; seit 2018 müssen bei Umwidmungen zwei Drittel der Wohnungen gefördert sein. Ludwig betont: "Wir haben bewiesen, dass ein starker öffentlicher Wohnungsbestand die privaten Mieten dämpft." Hinzu kommen streng regulierte Altbaumieten, kostenlose Mieterhilfe und Räumungsprävention, da Obdachlosigkeit teurer als ihre Verhinderung sei. Gegen Kurzzeitvermietungen gelten Registrierungspflicht, eine 90-Tage-Grenze und ein geschlossenes Hotel-Schlupfloch. Eigentumskauf solle für sicheres Wohnen unnötig sein; dem Bevölkerungswachstum begegnet Wien mit neuen Stadtteilen. Spanien rät er, sofort öffentliche Grundstücke für gemeinnützigen Wohnbau bereitzustellen.