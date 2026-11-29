Gaming-Deal
PS5-Controller zum Black Friday: Jetzt neue Farben sichern!
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Gaming-Upgrade in deiner Lieblingsfarbe
Der PlayStation DualSense Wireless-Controller überzeugt mit haptischem Feedback, adaptiven Triggern und einem integrierten Mikrofon. Dadurch kannst du noch tiefer in deine Lieblingsspiele eintauchen und ein besonders realistisches Spielerlebnis genießen.
Auch optisch hat der Controller einiges zu bieten. Neben der schimmernden Variante Chroma Indigo gibt es den DualSense in zahlreichen weiteren Farben. So kannst du dein Gaming-Setup ganz nach deinem persönlichen Geschmack gestalten.
Jetzt beim Black-Friday-Angebot zuschlagen
Ob als zusätzlicher Controller für gemeinsame Gaming-Abende, als Ersatz oder als Weihnachtsgeschenk – das Black-Friday-Angebot ist eine gute Gelegenheit, dir einen neuen PS5-Controller günstiger zu sichern.
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