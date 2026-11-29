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Du zockst gerne oder suchst noch das perfekte Weihnachtsgeschenk für einen PlayStation-Fan? Dann solltest du dir dieses Black-Friday-Angebot bei Amazon genauer ansehen. Der beliebte DualSense Wireless-Controller für die PS5 ist jetzt reduziert.

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Gaming-Upgrade in deiner Lieblingsfarbe

Der PlayStation DualSense Wireless-Controller überzeugt mit haptischem Feedback, adaptiven Triggern und einem integrierten Mikrofon. Dadurch kannst du noch tiefer in deine Lieblingsspiele eintauchen und ein besonders realistisches Spielerlebnis genießen.

Auch optisch hat der Controller einiges zu bieten. Neben der schimmernden Variante Chroma Indigo gibt es den DualSense in zahlreichen weiteren Farben. So kannst du dein Gaming-Setup ganz nach deinem persönlichen Geschmack gestalten.

© Playstation

Jetzt beim Black-Friday-Angebot zuschlagen

Ob als zusätzlicher Controller für gemeinsame Gaming-Abende, als Ersatz oder als Weihnachtsgeschenk – das Black-Friday-Angebot ist eine gute Gelegenheit, dir einen neuen PS5-Controller günstiger zu sichern.

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