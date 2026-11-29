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Nie wieder schwere Wasserkisten schleppen! Zum Black-Friday-Wochenende sind die beliebten Wassersprudler von SodaStream um bis zu 40 Prozent reduziert. Besonders interessant ist das umfangreiche SodaStream DUO Set bei Amazon

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Wenn du gerne prickelndes Mineralwasser trinkst, ist ein Wassersprudler eine praktische Anschaffung. Statt ständig neue Wasserflaschen zu kaufen, kannst du dein Leitungswasser innerhalb weniger Sekunden selbst aufsprudeln und dabei sogar den Kohlensäuregehalt individuell bestimmen.

SodaStream DUO: Darum lohnt sich das Set

Was uns am SodaStream DUO besonders gut gefällt, ist die Möglichkeit, sowohl Glas- als auch Kunststoffflaschen zu verwenden. Während die Glasflaschen auf dem Esstisch besonders elegant aussehen, sind die leichteren Kunststoffflaschen ideal für unterwegs.

Im Set sind bereits zwei Glasflaschen und zwei Kunststoffflaschen mit jeweils einem Liter Fassungsvermögen sowie ein Quick-Connect-CO₂-Zylinder enthalten, der für bis zu 60 Liter Sprudelwasser reicht. Die Flaschen sind zudem spülmaschinengeeignet.

© SodaStream

Weniger schleppen, mehr genießen

Mit einem Wassersprudler kannst du deinen Alltag deutlich erleichtern und gleichzeitig den Verbrauch von Einwegplastikflaschen reduzieren. Außerdem funktioniert der SodaStream DUO ganz ohne Stromanschluss und lässt sich flexibel in deiner Küche platzieren.

Black-Friday-Finale: Jetzt noch schnell sparen

Wenn du schon länger mit einem SodaStream liebäugelst, solltest du dir die aktuellen Angebote mit bis zu 40 Prozent Rabatt genauer ansehen. Auch als praktisches Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie ist ein Wassersprudler eine tolle Idee.

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