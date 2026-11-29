Ab kommender Woche gilt für Autotypen, die neu auf den Markt kommen, die Abgasnorm Euro-7.

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Diese bringt neue Grenzwerte für Brems- und Reifenabrieb, Mindestanforderungen für E-Auto-Batterien und Maßnahmen, um Konsumenten genauer über das Umweltverhalten ihres Pkw zu informieren. Somit führt sie keine grundlegende Verschärfung der klassischen Abgasgrenzwerte ein, sondern erweitert die Umweltanforderungen auf den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs, so der ÖAMTC am Montag. Für Aufregung sorgt aber die mögliche Startsperre bei Abgasfehlern.

Konkret gilt Euro-7 ab dem 29. November 2026 für die Typengenehmigung neuer Modelle der Klassen M1 und N1 (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge). Für neu zugelassene Pkw wird sie ab dem 29. November 2027 gültig, für aktuell bereits zugelassene Fahrzeuge ändert sich nichts. "Für Konsument:innen liegen die wichtigsten Neuerungen bei der Batteriehaltbarkeit, dem Brems- und Reifenabrieb, der laufenden Emissionsüberwachung sowie beim besseren Zugang zu Umwelt- und Fahrzeugdaten", erklärte ÖAMTC-Techniker Valentin Keck per Aussendung. Zudem müssten Hersteller künftig nachweisen, dass Fahrzeuge über eine Laufleistung von 160.000 Kilometern bzw. einen Zeitraum von acht Jahren die Anforderungen dauerhaft erfüllen. Neben Umweltvorgaben soll auch die Cybersicherheit verstärkt werden.

System kann Motor sperren

Für Aufregung sorgt jedenfalls die Handhabe mit dem bordeigenen Überwachungssystem (On-Board Monitoring, OBM). Bei relevanten Abgasfehlern sollen Autofahrer die Reparatur nicht aufschieben. Daher müssen Neufahrzeuge mit einer sogenannten Aufforderungsmaßnahme ausgestattet sein.

Sobald die Bordelektronik eine erhebliche Fehlfunktion oder Manipulation an der Abgasreinigung registriert, läuft im Hintergrund ein Zähler für die zurückgelegte Strecke mit laufendem Verbrennungsmotor. Sobald 1.400 Kilometer zurückgelegt wurden, ist eine dauerhafte Warnmeldung vorgeschrieben, sofern das Problem noch nicht behoben wurde.

Vier Optionen für Startsperre

Erreicht der Zähler dann die 2.400-Kilometer-Marke und der Fehler besteht weiterhin, hat der Hersteller vier Optionen:

Begrenzung der Motorstarts: Es sind noch maximal noch 20 Motorstarts möglich. Ein Countdown kann die verbleibenden Starts anzeigen. (Start-Stopp zählt nicht). Danach startet der Motor nicht mehr. Begrenzte Reststrecke: Die restliche Fahrstrecke mit laufendem Verbrenner darf höchstens der durchschnittlichen Reichweite einer Tankfüllung entsprechen. Sobald die Reststrecke abgefahren wurde, startet der Motor ab dem nächsten Mal nicht mehr. Startsperre nach dem Tanken: Nach dem Auftanken startet der Motor nicht mehr. Sperre des Betankungssystems: Sobald die 2.400-Kilometer-Marke erreicht wurde, verriegelt das Fahrzeug die Tankklappe, sodass nicht mehr nachgetankt werden kann.

Während der Fahrt darf der Motor freilich nicht abgeschaltet werden. Alle Restriktionen treten erst beim Stillstand und vor dem nächsten Fahrtantritt in Kraft.

Und: Bei Hybrid-Fahrzeugen kann der Elektro-Motor weiterhin betrieben werden, "lediglich" der Verbrenner-Motor wird dann gesperrt. Welche der vier Varianten übrigens verbaut wird, müssen die Hersteller im Bordbuch dokumentieren. Sollte eine Maßnahme aktiv werden, muss das Display den Fahrer entsprechend über Restkilometer bzw. verbleibende Kilometer informieren.

"Zunehmende Bevormundung der Bürger"

Kritik an den Vorgaben kommt nun von der FPÖ. "Das Auto als Symbol individueller Freiheit wird zum rollenden Überwachungsgerät: Mit Euro 7 verschärft die EU nicht nur ihre Kontrollvorschriften, sondern schreibt auch technische Abschaltmechanismen für Fahrzeuge vor. Das ist ein weiterer Beweis für die zunehmende Bevormundung der Bürger durch Brüssel", kritisiert der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman Haider in einer Aussendung am Sonntag.