Nach einer zwischenzeitlichen Haftentlassung sitzen die beiden Ukrainer, die unter Spionage-Verdacht stehen, wieder in Untersuchungshaft. Es gibt Berichte über Hinweise auf illegale nachrichtendienstliche Maßnahmen.

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Wien. Die beiden am 5. Oktober in Wien festgenommenen und zwischenzeitlich freigelassenen spionageverdächtigen mutmaßlichen Mitglieder des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR befinden sich wieder in Untersuchungshaft. Das bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts Wien, Christina Salzborn, in der Nacht auf Sonntag auf Anfrage der APA. Die Männer waren vor knapp zwei Wochen gegen Auflagen und Hinterlegung einer Kaution von jeweils 3.000 Euro enthaftet worden.

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die beiden Ukrainer, die in Wien ein Gebäude observiert haben sollen, wegen geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs (§ 256 StGB). Nach derzeitiger Gesetzeslage drohen dafür im Fall einer gerichtlichen Verurteilung maximal fünf Jahre Haft.

Die beiden Personen wurden am Montag, 23. November, wieder in Untersuchungshaft genommen, erklärte Salzborn. Der Beschluss sei 14 Tage wirksam. Die nächste Haftverhandlung habe - so nicht darauf verzichtet wird - am 7. Dezember stattzufinden. Nähere Informationen konnte sie nicht geben: "Es handelt sich um einen Verschlussakt."

Berichte über Hinweise auf illegale nachrichtendienstliche Maßnahmen

Bei der ersten U-Haft-Verhängung wurden als Haftgründe ursprünglich Tatbegehungs-, Verdunkelungs- und Fluchtgefahr angenommen, wobei die ersten beiden Gründe nach Ansicht des Landesgerichts bei einer weiteren Haftverhandlung dann wegfielen und deshalb auf Kaution zunächst entlassen werden konnte. Nun sah das Landesgericht jedoch erneut Tatbegehungsgefahr und verhängte deshalb U-Haft. Laut einer gut informierten, hochrangigen Quelle könnte die Analyse der beschlagnahmten Datenträger - Handys und Computer der beiden mutmaßlichen Geheimdienstmitarbeiter - der Grund für die neuerliche Inhaftierung sein, berichtete Ö1 unlängst. Demnach soll es auf den Geräten Hinweise geben, dass die zwei Männer auch in Großbritannien illegale nachrichtendienstliche Maßnahmen geplant hätten: in Richtung der Entführung von Personen, die man gerne in der Ukraine vor Gericht sehen würde. Das könnte bedeuten, dass Personen aus Großbritannien in die Ukraine entführt werden sollten, die dort wegen Wirtschaftsverbrechen angeklagt oder beschuldigt sind, berichtete das ORF-Radio am Freitag.

Der Ex-Generalstaatsanwalt der Ukraine, Ruslan Krawtschenko, hatte die mutmaßlichen HUR-Spione unlängst beschuldigt, "illegale und gewalttätige Handlungen" gegen ihn geplant zu haben. Der ukrainische Ex-Chefankläger hatte sich nach Wien abgesetzt. Die Festnahme der beiden mutmaßlichen Militärgeheimdienstangehörigen hatte für Aufsehen gesorgt, weil kurz danach auch der bekannteste Investigativjournalist der Ukraine, Mychajlo Tkatsch, und sein Kameramann ebenfalls in Wien festgenommen wurden. Tkatsch und sein Kameramann wurden später wieder auf freien Fuß gesetzt, da sich der Verdacht gegen sie nicht erhärten ließ.