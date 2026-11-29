Ein Kommentar von Gerald Grosz.

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Heizöl, Strom, Miete, Brot, Treibstoff – seit Jahren greift die Inflation in die Taschen von neun Millionen Menschen. Kurz und Kogler haben sie durchgewunken. Stocker, Marterbauer, Babler und Meinl-Reisinger lassen sie weiterlaufen. Kein Halt, kein Konzept, nur Schönreden.

Während die Menschen rechnen, kassieren die Konzerne. Das gefährliche Gemisch aus politischer Untätigkeit und europäischer Krise wird zum Geschäftsmodell. Die Industrie wandert ab, die Klein- und Mittelbetriebe keuchen, die Liquidität fehlt. Fast 400.000 Arbeitslose. Und die Regierung steht mit dem Rücken zur Wand – selbstverschuldet.

Andere Länder steuern durch Krisen. Unsere nicht. Weil sie nicht können und nicht wollen. Das alte Parteiensystem ist gescheitert. Die Parteien sind Beutegemeinschaften geworden, die Macht verwalten, statt sie zu gebrauchen.

Weihnachten steht bevor. Großzügige Geschenke? Kaum jemand hat das Gefühl dazu. Die Hoffnung war in der Nachkriegsgeschichte selten so gering, die Angst vor dem nächsten Jahr selten so groß.

Es braucht keine weitere Koalition der Verwalter. Es braucht einen Systemwechsel. Eine mutige, tatkräftige Regierung mit klaren Zielen und einer Vision für Österreich. Sonst frisst die Inflation nicht nur das Geld. Sie frisst das Land.