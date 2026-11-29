Beim SPÖ-Parteitag im Frühjahr soll eine Doppelspitze mit Marterbauer und Kucher installiert werden. Babler muss auch als Minister gehen. Die Partei findet aber keinen Versorgungsposten für ihn.

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Ende der Woche trifft die SPÖ erneut zu Gremiensitzungen zusammen. Personelle Weichenstellungen sind dort aber laut Partei-Insidern vorerst nicht zu erwarten, diese werden erst im Jänner offiziell verkündet.

SPÖ-Parteitag im Frühjahr 2027

Dafür soll zumindest der Parteitag festgelegt werden. Stattfinden soll er im Frühjahr, voraussichtlich im März oder April.

Fix ist derzeit nur, dass Finanzminister Markus Marterbauer ab Jänner auch das Vizekanzleramt übernehmen wird. Andreas Babler wird im Jänner auch als Minister gehen müssen, heißt es von mehreren hochrangigen SPÖ-Politikern.

SPÖ findet keinen Job für Babler

"Das geht sich nicht mehr aus, ein Neustart mit Babler als Minister ist ausgeschlossen", so ein SPÖ-Landeschef zu oe24. Das Problem: Bis jetzt hat die SPÖ noch keinen "Versorgungsposten" für Babler gefunden. Sämtliche Versuche, den geschassten SPÖ-Chef bei der Volkshilfe, einer Wohnbaugenossenschaft der Gewerkschaft bzw. im Umfeld der Stadt Wien unterzubringen, sind gescheitert. Auch in der Arbeiterkammer hat man abgewunken. Einen Job bei der europäischen Gewerkschaft soll wiederum Babler abgelehnt haben, weil er nicht aus Österreich weg will.

"Das wird schwierig. Keiner will ihn!", so ein Wiener SPÖ-Funktionär. Nachsatz: "Zur Not muss sich der Herr Babler halt mit seinem Abgeordneten-Gehalt von 10.000 Euro begnügen." In der Partei wird aber kolportiert, dass Babler das Abgeordneten-Gehalt aufgrund "seiner hohen Fixkosten" zu wenig sei.

Werden Babler-Agenden aufgeteilt oder kommt Wrabetz?

Für die Babler-Nachfolge gibt es nach wie vor zwei Szenarien: Sollte das Babler-Ministerium (Medien, Kultur und Sport) bleiben, wird Ex-ORF-Chef und Rapid-Präsident Alexander Wrabetz als aussichtsreichster Kandidat gehandelt. Wrabetz gilt als enger Vertrauensmann des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig und ist derzeit auch KI-Beauftragter der Stadt Wien. "Mit ihm könnten wir auch das Thema KI besetzen und dieses Feld nicht ausschließlich der ÖVP und ihrem Staatssekretär Alexander Pröll überlassen", heißt es aus Wien. Alternativ könnten die Babler-Agenden auch auf die anderen SPÖ-Regierungsmitglieder aufgeteilt werden.

SPÖ plant Doppelspitze mit Marterbauer und Kucher

Für die SPÖ-Parteispitze zeichnet sich indessen eine Lösung ab: Laut oe24-Informationen plant die SPÖ eine Doppelspitze, um Marterbauer zu entlasten. Marterbauer soll zwar formell Parteichef werden. Ihm soll mit SPÖ-Klubchef Philipp Kucher aber ein geschäftsführender Obmann zur Seite gestellt werden. Kucher soll sich um die "Basisarbeit" kümmern und gleichzeitig als "Verbinder" zum SPÖ-Flügel rund um Hans Peter Doskozil und Max Lercher dienen. Außerdem hat Kucher als Kärntner beste Kontakte zum Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner, der 2028 wählt.