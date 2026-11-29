Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wenden sich per Brief an Niederösterreichs Kindergärten – und machen sich für christliche Feste stark.

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP) wenden sich in einem gemeinsamen Brief an Niederösterreichs Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen. Darin rufen die beiden Politikerinnen dazu auf, christliche Feste wie Nikolaus, Advent und Weihnachten in den Kindergärten auch heuer wieder bewusst zu feiern.

Denn die christlichen Feste und Bräuche seien nicht nur ein "wichtiger Teil unserer Kultur und Identität, sondern vermitteln Werte, die für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft von großer Bedeutung sind", betont Mikl-Leitner.

“"Wichtig, unsere eigenen Traditionen selbstbewusst zu leben"” Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Mikl-Leitner fügt hinzu: "Wir sind ein christlich geprägtes Land und dazu stehen wir. Das Kreuz hat in unseren Kindergärten und Schulen genauso seinen Platz wie der Nikolaus, der Advent und Weihnachten. Denn unsere christlichen Symbole, Feste und Bräuche sind ein wichtiger Teil unserer Identität. Gerade in einer Zeit, in der Kinder mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen gemeinsam aufwachsen, ist es wichtig, unsere eigenen Traditionen selbstbewusst zu leben und an die nächste Generation weiterzugeben."

Mikl-Leitner: Wichtiger Beitrag zur Integration

Laut dem Schreiben vermitteln Feste rund um den Heiligen Nikolaus wichtige Werte wie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft, die jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft oder Religion kennenlernen soll. Zudem stärken gemeinsame Feiern das Gemeinschaftsgefühl, geben den Jüngsten Orientierung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Integration. "Denn Integration bedeutet nicht, dass wir unsere Traditionen aus falsch verstandener Toleranz verstecken oder gar verleugnen sollen, sondern dass wir sie gemeinsam leben", so die Landeshauptfrau.

Spielend Werte im Kindergarten vermitteln

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister dankt dem Personal ausdrücklich für das Engagement, die Bräuche kindgerecht und spielerisch zu vermitteln.

"Wenn der Nikolaus in den Kindergarten kommt, ist das für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis. Sie freuen sich auf die Feier, singen gemeinsam Lieder und erfahren dabei spielerisch, wofür der Heilige Nikolaus steht", sagt Teschl-Hofmeister.

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). © NLK Pfeffer

Unterstützung durch eigene Materialien

Zur praktischen Unterstützung der Pädagoginnen und Pädagogen stellt das Land Niederösterreich gemeinsam mit der Volkskultur Niederösterreich auch heuer wieder das Materialangebot "Feste im Jahreskreis in Niederösterreich" mit Liedern, Geschichten, Bastelideen und einem Jahreskalender bereit.