Fußball-Hammer: DIESE Superstars fehlen bei FIFA "The Best"

FIFA "The Best" hat die Nominierungen für dieses Jahr bekannt gegeben und es fehlen gleich mehrere Superstars.
Jedes Jahr aufs Neue wird gespannt auf die Verleihung von "FIFA The Best" gewartet. Im Jänner werden die Preise bei der großen Gala verteilt, jetzt ist bekannt, wer heuer zur Auswahl steht. Dabei fehlen gleich mehrere Stars überraschend.
- Weltfußballer-Wahl: So haben Rangnick & Alaba abgestimmt
- Vinicius krönt sich zum FIFA-Weltfußballer 2024
- Schock-Diagnose: Barca-Star Yamal leidet an chronischer Krankheit
Stimmberechtigt für die Wahl sind alle Nationalteam-Trainer und Kapitäne. Auffallend ist, dass heuer nur ein Spieler von Real Madrid im Aufgebot zum Spieler des Jahres ist. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Vorjahressieger Vinicius Jr., sondern Frankreich-Superstar Kylian Mbappe. Doch der Titelverteidiger ist nicht der einzige große Name, der fehlt. Auch die beiden Super-Stürmer Erling Haaland und Viktor Gyökeres gehen leer aus und sind "nur" für den Stürmer des Jahres nominiert.
Nominierungen FIFA "The Best" 2025
Spieler des Jahres
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (FC Bayern München)
- Kylian Mbappe (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Trainer des Jahres
- Javier Aguirre (Mexico)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martinez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
Torhüter des Jahres
- Alisson Becker (Liverpool)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Manuel Neuer (FC Bayern München)
- David Raya (Arsenal)
- Yann Sommer(Inter)
- Wojciech Szczęsny (Barcelona)
Spielerin des Jahres
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Chelsea)
- Aitana Bonmati (Barcelona)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Diani Kadidiatou (Olympique Lyon)
- Melchie Dumornay (Olympique Lyon)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Lindsey Heaps (Olympique Lyon)
- Lauren James (Chelsea)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Leah Williamson (Arsenal)
Trainerin des Jahres
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)
- Seb Hines (Orlando Pride)
- Renee Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (England)
Torhüterin des Jahres
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Christiane Endler (Olympique Lyon)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Anna Moorhouse (Orlando Pride)
- Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)
Auffallend ist, dass neben den beiden Knipsern und Vinicius auch die Top 3 aus dem Vorjahr nicht in der Liste der Nominierten aufscheinen. ManCity-Star Rodri war lange verletzt, doch das Fehlen von Jude Bellingham kommt dennoch überraschend.