Schock-Diagnose: Barca-Star Yamal leidet an chronischer Krankheit

Wenige Tage nach der bitteren Clásico-Niederlage gibt es für Barça-Star Lamine Yamal die nächste schlechte Nachricht.

Außnahmetalent Lamine Yamal durchlebt gerade schwere Zeiten. In der Meisterschaft verlieren die Katalanen den Anschluss auf Erzrivale Real Madrid nach der 1:2-Niederlage im hitzigen Clasico. Danach gab es eine wilde Rauferei, die zum Teil durch das Verhalten des 18-jährigen Edeltechnicker ausgelöst wurde und nun wurde eine shcockierende Diagnose bekannt.

Schon während des Krachers in Madrid fiel einigen Beobachtern auf, dass der katalanische Hoffnungsträger immer wieder mit schmerzverzerrtem Gesicht dem Ball nachlaufen musste. Zuletzt fehlte er auch immer wieder wegen leichter Verletzungen.

© Getty

Nun dürfte der Grund bekannt sein, und laut einer Schock-Diagnose der Grund dafür bekannt sein. Einem Bericht der spanischen Zeitung Sport zufolge leidet Yamal an Pubalgie, einer chronischen Krankheit, die Leistenschmerzen verursacht. Bei einer athletischen Pubalgie spricht man auch von einer Sportlerleiste.

Top-Mediziner besorgt

Das Heimtückische daran ist, dass es sich nicht um eine Muskelverletzung handelt, die früher oder später heilen kann. Vielmehr wird der Spanier sein Leben lang unter der Krankheit leiden. "Wir müssen auf verschiedenen Ebenen arbeiten, und wir können nicht sagen, dass diese Verletzung in einem Monat verschwunden sein wird. Nein, wir werden damit leben und präventive sowie kompensatorische Maßnahmen ergreifen müssen, um ihm die Gewissheit zu geben, dass er wieder auf höchstem Niveau spielen kann", meint Physiotherapeut Lluis Puig.

Es handelt sich um eine Verletzung, die ehrlich gesagt schwer zu behandeln ist. Sie ist durch Schmerzen gekennzeichnet, die die Bewegungs- und Schussfähigkeit des Spielers um fast 50 % einschränken, was genau das ist, was wir im El Clásico gesehen haben", erklärte Fachmediziner Luis Ripoll gegenüber El Larguero.

© getty

Doch mit diesem Leiden ist Yamal nicht alleine. Er tritt sogar in ganz große Fußstapfen in Barcelona. Niemand Geringerer als Lionel Messi litt zwischen 2000 und 2008 mehrfach unter der schwer zu behandelnden Krankheit, ein Umstand, der die Fans zumindest aufatmen lässt.