La Liga

Yamal fehlt FC Barcelona: Flick sauer auf spanischen Verband

13.09.25, 23:18
Der Ausfall von Jungstar Lamine Yamal verärgert Barcelona-Coach Hansi Flick.

Der frühere deutsche Bundestrainer warf dem spanischen Verband mit Teamchef Luis de La Fuente vor, Yamal trotz Beschwerden in den jüngsten WM-Qualifikationsspielen eingesetzt zu haben. Barca wird der 18-Jährige im Heimspiel gegen Valencia am Sonntag dagegen fehlen. Auch ein Einsatz zum Champions-League-Auftakt am Donnerstag in Newcastle ist fraglich.

"Sie haben ihm Schmerzmittel gegeben, damit er spielen kann", sagte Flick in einer Vereinsmitteilung. Der Offensivspieler kann derzeit auch nicht trainieren, Grund sind Beschwerden im Schambeinbereich. Yamal habe auch zwischen den jüngsten beiden Länderspielen nicht trainieren können, erklärte Flick. "So kümmert man sich nicht um einen Spieler. Ich bin darüber sehr traurig", sagte der 60-Jährige.

Beim 3:0 in Bulgarien war Yamal 79 Minuten zum Einsatz gekommen, beim 6:0 in der Türkei spielte er 73 Minuten. Spanien gelang mit den Erfolgen ein optimaler Start in die WM-Qualifikation. Der spanische Verband reagierte überrascht auf die Kritik. Yamal habe weder bei der Ankunft im Trainingslager noch bei der Abreise von Beschwerden berichtet. Er sei mit dem medizinischen Personal der Auswahl in Kontakt gewesen und habe seine Einsätze nicht infrage gestellt. Auch der Club habe vor der Anreise Yamals dem Verband keine Probleme signalisiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
