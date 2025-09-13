Arsenal übernahm PL-Spitze mit 3:0 gegen Nottingham

Arsenal hat mit einem verdienten 3:0-Sieg gegen Nottingham zumindest vorerst Rang eins in der Premier League übernommen.

Die Londoner rehabilitierten sich am Samstag für die Niederlage gegen Liverpool (0:1) vor zwei Wochen und feierten den dritten Sieg im vierten Spiel. Beim Europa-League-Gegner von Fußball-Meister Sturm Graz hingegen gab es beim Trainerdebüt von Ange Postecoglou kein Erfolgserlebnis. Oliver Glasner erreichte mit Crystal Palace gegen Sunderland ein 0:0.

Für Arsenal traf beim Debüt von des neuen Nottingham-Trainers Ange Postecoglou Martin Zubimendi (32., 79.) doppelt, die Führung besorgte der Spanier mit einem sehenswerten Volleyschuss von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck. Mit Torjäger Viktor Gyökeres (46.) war auch ein zweiter Sommer-Zugang erfolgreich. Die Verletzungssorgen bei der Mannschaft von Trainer Mikel Arteta werden allerdings nicht kleiner. Kapitän Martin Ödegaard musste mit Schulterproblemen bereits in der 18. Minute vom Feld.

Chelsea verpasste Sprung an Spitze

Chelsea verpasste den Sprung an die Spitze, weil die "Blues" bei Brentford durch ein Gegentor von Fabio Carvalho in der 93. Minute nur ein 2:2 erreichten. Kevin Schade hatte Brentford in Führung gebracht (35.), Cole Palmer (61.) und Moises Caicedo (85.) sorgten für die vermeintliche Wende. Die "Blues" haben einen Punkt Rückstand auf Arsenal, Tottenham (3:0 mit Kevin Danso ab der 80. bei West Ham), Liverpool - der Meister hat eine Partie in der Hinterhand - und Bournemouth.

Crystal Palace holte mit Coach Glasner vor eigenem Publikum gegen Aufsteiger Sunderland ein 0:0 und ist nach einem Sieg und drei Remis in dieser Ligasaison weiter ungeschlagen. Newcastle besiegte Wolverhampton daheim dank eines Treffers von 90-Millionen-Euro-Zugang Nick Woltemade mit 1:0.