Vasilije Adzic
© APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Serie A

Juventus gewann "Derby d'Italia" gegen Inter Mailand 4:3

13.09.25, 20:05
Juventus Turin hat den Schlager in der italienischen Fußball-Serie-A gegen Inter Mailand auf spektakuläre Art und Weise für sich entschieden. 

Der Rekordmeister gewann am Samstag das "Derby d'Italia" genannte Duell mit Inter Mailand 4:3 und hält damit nach drei Runden bei sieben Punkten. Die Entscheidung zugunsten der "Bianconeri" besorgte Vasilije Adzic in der 91. Minute.

Davor hatten Lloyd Kelly (14.), Kenan Yildiz (38.) und Khéphren Thuram (82.) die Tore für die Hausherren erzielt. Dessen Bruder Marcus Thuram traf für Inter (76.), ebenso wie Hakan Calhanoglu (30., 65.). Die Mailänder kassierten ihre bereits zweite Niederlage in dieser Ligasaison.

