Yamal-Schock! Streit zwischen Flick & La Fuente eskaliert

Schon wieder verletzt! Barcelonas Supertalent Lamine Yamal fällt erneut aus – und Hansi Flick hat endgültig genug. Der Barça-Trainer lässt seinem Frust freien Lauf und schießt scharf gegen Spanien und Nationalcoach Luis de la Fuente.

Die Sorgenfalten bei Barça werden tiefer: Ausnahmetalent Lamine Yamal muss schon wieder pausieren. Nur wenige Wochen nach seiner ersten Zwangspause im September ist der Offensiv-Star erneut verletzt – diesmal sind es anhaltende Leistenprobleme, die ihn zu einer Auszeit von rund zwei bis drei Wochen zwingen.

Clásico-Einsatz fraglich

Die erneute Verletzung trifft die Katalanen mitten in einer sportlich heiklen Phase. Yamal wird damit nicht nur die kommenden WM-Qualifikationsspiele Spaniens gegen Georgien und Bulgarien verpassen – auch sein Einsatz im Clásico am 26. Oktober gegen Real Madrid steht mehr als nur auf der Kippe. Ein Albtraum für den amtierenden spanischen Meister, der zuletzt in Sevilla mit 1:4 unterlag und nach der 1:2-Pleite in der Champions League gegen PSG die zweite Niederlage in Folge kassierte.

Doch nicht nur der Ausfall des Supertalents sorgt für Aufsehen: Der Konflikt zwischen Barça-Coach Hansi Flick und Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente erreicht einen neuen Höhepunkt.

Flick platzt der Kragen – Spitze gegen Spanien

Zur Erinnerung: Flick macht den Verband und seinen Trainerkollegen für Yamals Verletzung verantwortlich. Der Deutsche wirft der „Roja“-Seite vor, zu wenig Rücksicht auf die körperliche Belastung seines Youngsters genommen zu haben. „Das hat mit verantwortungsvollem Umgang mit Spielern nichts zu tun“, wetterte Flick offen.

Eine deutliche Spitze, die in Spanien für Wirbel sorgte – und De la Fuente nicht unkommentiert ließ. Der 64-Jährige reagierte scharf auf die Kritik und teilte im Zuge der Kader-Bekanntgabe zurück: „Mich haben diese Aussagen überrascht. Gerade weil er selbst Nationaltrainer war, hätte ich mehr Empathie erwartet.“ Hinter den Kulissen brodelt es längst: Barça will nun intern mit dem Verband über eine klarere Belastungssteuerung junger Spieler sprechen.