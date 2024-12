Vinicius krönt sich zum FIFA-Weltfußballer 2024

Er hat es geschafft! Nach der Ballon-d’Or-Enttäuschung vor einem Monat holt sich Real-Superstar Vinícius Júnior jetzt die Krone: Bei der FIFA-The-Best-Gala in Doha wurde der Brasilianer zum Weltfußballer 2024 gewählt.

Mit dieser Ehrung schreibt der 24-Jährige Geschichte: Er ist der erste Brasilianer seit 2007, der den Titel des besten Spielers der Welt gewinnt. Damit tritt er in die Fußstapfen von Legenden wie Romário, Ronaldo (dreimaliger Gewinner), Rivaldo, Ronaldinho (zweimaliger Gewinner) und Kaká, die in den verschiedenen Formaten der FIFA-Auszeichnung, die 1991 ins Leben gerufen wurde, triumphierten. Der Flügelflitzer löst damit Lionel Messi ab, der zuletzt zweimal in Folge gewann.

Herausragende Saison

Die Auszeichnung ist der Höhepunkt einer beeindruckenden Saison 2023/24, in der sich der Offensivkünstler als einer der besten Spieler der Welt etablierte. Mit den Biancos gewann Vinicius sowohl die UEFA Champions League, die spanische La Liga als auch den Super-Cup. In 39 Spielen erzielte er zudem beeindruckende 24 Tore und bereitete 11 weitere vor.

Was für ein Zufall, dass sich die Madrilenen zur gleichen Zeit in Katar befanden, wo das Team rund um FIFA-Coach des Jahres Carlo Ancelotti, am Mittwoch im Finale des Intercontinental Cups auf den mexikanischen Klub Pachuca trifft (18 Uhr, live auf DAZN). Doch trotz der intensiven Final-Vorbereitungen für das wichtige Spiel ließen es sich sowohl Ancelotti als auch Vinícius nicht nehmen, den prestigeträchtigen Preis persönlich entgegenzunehmen.