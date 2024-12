× Weltfußballer-Wahl: So haben Rangnick & Alaba abgestimmt

Vinícius Júnior räumt am Dienstag den The Best FIFA Football Award 2024 ab. Doch wer hat eigentlich für den Brasilianer als Weltfußballer gestimmt? Die FIFA hat nun die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht – und die dürfte viele überraschen.

Nach der Enttäuschung beim Ballon d'Or hatte Vinícius Júnior am Dienstagabend während eines Dinners in Doha allen Grund zur Freude. Mit insgesamt 48 Scoring-Punkten setzte sich der brasilianische Offensivzauberer knapp vor seinem härtesten Konkurrenten Rodri (43 Punkte) und seinem Real-Teamkollegen Jude Bellingham (37 Punkte) durch und wurde zum Weltfußballer des Jahres 2024 gekürt. © FIFA × Doch wie kam der Sieger zustande? Während beim Ballon d'Or nur Journalisten stimmberechtigt sind, dürfen für den FIFA-Award die Nationaltrainer und Kapitäne der Nationalmannschaften abstimmen. Zusätzlich waren auch Medienvertreter und Fans über die Verbands-Homepage an der Wahl beteiligt. Alaba & Rangnick nicht einig Während Alabas Wahl wenig überraschend war – der verletzte Real-Innenverteidiger setzte Vinícius an die Spitze, gefolgt von Dani Carvajal und Jude Bellingham – ließ Rangnick mit seinem Wahlzettel die Wellen schlagen. Der 66-Jährige pfiff auf den Brasilien-Star und stellte seine Top-3 aus Rodri, Erling Haaland und Florian Wirtz zusammen.