Der französische Torjäger Ousmane Dembélé hat den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewonnen. Der 28-jährige Stürmer von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain setzte sich bei der Wahl vor dem spanischen Shootingstar Lamine Yamal vom FC Barcelona und Vitinha (PSG) durch.

Dass der Barca-Jungstar nur auf Platz 2 landete, kam bei seinem Vater alles andere als gut an. „Ich denke, das ist der größte moralische Schaden, der einem Menschen zugefügt werden kann“, so Mounir Nasraoui. „Lamine ist mit Abstand der beste Spieler der Welt, und zwar mit großem Abstand. Nicht weil er mein Sohn ist, sondern weil er der beste Spieler der Welt ist. Ich glaube nicht, dass er Konkurrenten hat“, so der enttäuschte Vater weiter. „Wir müssen sagen, dass hier etwas sehr Seltsames passiert ist.“