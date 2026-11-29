Heimspiel-Hoch für Lisa Fettner! Nach ihrem Triumph am Samstag legt die Salzburgerin in Hinzenbach gleich nach und landet erneut auf dem Podest. Diesmal muss sie sich nur der slowenischen Überfliegerin Nika Prevc geschlagen geben.

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Was für ein starkes Wochenende. Lisa Fettner bleibt auf ihrer Lieblingsschanze eine Macht. Nach ihrem viel umjubelten Sieg am Samstag musste sich die 25-Jährige im zweiten Weltcup-Bewerb am Sonntag nur Nika Prevc geschlagen geben. Gerade einmal 2,2 Punkte fehlten der Österreicherin auf die slowenische Weltcup-Titelverteidigerin. Platz drei ging an die Deutsche Agnes Reisch, die weitere drei Punkte zurücklag.

Der mögliche Doppelschlag vor heimischem Publikum blieb damit zwar aus, die Freude über den nächsten Podestplatz war bei Fettner aber riesig. "Ich muss echt zufrieden sein, die anderen schlafen auch nicht. Natürlich hätte mich ein Doppelsieg gereizt, aber es ist trotzdem richtig schön", jubelte die Salzburgerin.

Schon in der vergangenen Saison hatte Fettner auf der Normalschanze gewonnen. Warum ihr die kleine Anlage besonders liegt, erklärte sie selbst: "Ich tue mir beim Fliegen brutal schwer, hier muss man nicht viel fliegen." Am Schanzentisch bringe sie viel Druck hinein – genau das komme ihr entgegen. Auf den großen Schanzen sieht sie dagegen noch reichlich Verbesserungspotenzial.

Pinkelnig scheitert in der Quali

Während Fettner jubelt, lief es für die übrigen Österreicherinnen weniger rund. Julia Mühlbacher landete auf Rang 21, Hannah Wiegele wurde 22. Besonders bitter verlief das Wochenende für Eva Pinkelnig: Nach ihrer 14-monatigen Verletzungspause verpasste die Ex-Weltcupsiegerin als 50. erneut die Qualifikation.

Für Fettner geht es jetzt mit ordentlich Rückenwind weiter. Am kommenden Wochenende wartet im polnischen Wisla die nächste Weltcup-Station. Dort kehren auch die starken Norwegerinnen Eirin Maria Kvandal und Gyda Westvold Hansen zurück.

Im Gesamtweltcup liegt Fettner aktuell auf Rang drei. Auf Nika Prevc fehlen ihr lediglich acht Punkte, auf Spitzenreiterin Anna Odine Ström sind es 30 Zähler. Der Kampf um die Kristallkugel ist also voll entbrannt – und Österreichs neue Podestjägerin mischt kräftig mit.