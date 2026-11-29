Zum Advent-Start schlägt der Handel Alarm: Die neue Paketsteuer bringt laut Wirtschaftskammer "nichts". Trotzdem hoffen die Händler auf ein starkes Weihnachtsgeschäft.

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Der erste Einkaufssamstag lief gut an. An sechs Standorten in Niederösterreich lag die Frequenz um bis zu fünf Prozent über dem Vorjahr. Mehr Besucher bedeuten aber nicht automatisch mehr Umsatz, warnt WKNÖ-Handelsobmann-Geschäftsführer Karl Ungersbäck. Die Umsätze bleiben seit Jahren gleich, die Kosten steigen.

Der Handel zittert vor Online-Riesen

In Mödling wehren sich die Geschäfte mit einer Schaufensteraktion. "Das Stadtbild schaut nicht schön aus, wenn alle Geschäfte zusperren müssen, weil alle nur mehr online kaufen", sagt Boutique-Chefin Doris Bertl. Der Leerstand ist schon jetzt spürbar.

Paketsteuer ohne Wirkung

Die Pakete aus China sind durch EU-Maßnahmen um rund 30 Prozent zurückgegangen. Ganz anders die seit Oktober geltende Paketsteuer von 2,40 Euro: Sie hat laut Ungersbäck "keinen Lenkungseffekt". Sie trifft vor allem heimische Kunden und Onlinehändler, die über große Plattformen verkaufen.

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen am Montag hofft Ungersbäck auf eine Einigung. Die Positionen liegen aber noch weit auseinander.