Weihnachtsshopping
Paketsteuer: Flop im Advent
Der erste Einkaufssamstag lief gut an. An sechs Standorten in Niederösterreich lag die Frequenz um bis zu fünf Prozent über dem Vorjahr. Mehr Besucher bedeuten aber nicht automatisch mehr Umsatz, warnt WKNÖ-Handelsobmann-Geschäftsführer Karl Ungersbäck. Die Umsätze bleiben seit Jahren gleich, die Kosten steigen.
Der Handel zittert vor Online-Riesen
In Mödling wehren sich die Geschäfte mit einer Schaufensteraktion. "Das Stadtbild schaut nicht schön aus, wenn alle Geschäfte zusperren müssen, weil alle nur mehr online kaufen", sagt Boutique-Chefin Doris Bertl. Der Leerstand ist schon jetzt spürbar.
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Paketsteuer ohne Wirkung
Die Pakete aus China sind durch EU-Maßnahmen um rund 30 Prozent zurückgegangen. Ganz anders die seit Oktober geltende Paketsteuer von 2,40 Euro: Sie hat laut Ungersbäck "keinen Lenkungseffekt". Sie trifft vor allem heimische Kunden und Onlinehändler, die über große Plattformen verkaufen.
Bei den Kollektivvertragsverhandlungen am Montag hofft Ungersbäck auf eine Einigung. Die Positionen liegen aber noch weit auseinander.
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