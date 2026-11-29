Tierdrama in Niederösterreich: Zwei Horror-Transporter, 39 Welpen in Not, ein Tierheim am Limit. Und das Schlimmste kommt erst zu Weihnachten.

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Im Tierheim St. Pölten herrscht Ausnahmezustand. Mehr als 60 Hunde sind dort untergebracht, Platz ist eigentlich nur für 40. Schuld sind zwei illegale Welpentransporte, die binnen weniger Tage auf Autobahnen gestoppt wurden. Zeitweise drängen sich fast 80 Tiere im Heim.

"Die Welpen waren viel zu jung und nicht ausreichend geimpft", sagt Leiterin Victoria Bischof. 21 Dackel aus dem ersten Transporter sind noch im Heim. 18 Maltipoo-Welpen, am Mittwoch an der Raststation Steinhäusl entdeckt, mussten dem Bund übergeben werden. Ihnen droht eine lange Tollwutquarantäne.

Geschäft mit dem Leid

Tierschützer Thomas Kainz schlägt Alarm: Die Tiere werden "quer durch Europa gekarrt", oft Tausende Kilometer aus Polen oder Rumänien. Hinter dem Lockpreis stecken kranke, verletzte und geschwächte Hunde. "Viele Tiere sterben auch auf dem Weg. Das ist ein Geschäft auf dem Rücken der Tiere."

Die Lebensfreude kommt zurück. © ORF

Die Welpen waren vermutlich als Weihnachtsgeschenke gedacht. Kainz warnt vor Käufen auf dubiosen Websites und bittet um Spenden. Zu Weihnachten rechnet das Heim mit noch mehr Abgaben. Sein Appell: Tiere nicht verschenken, ein Haustier bedeutet Verantwortung ein ganzes Tierleben lang.