Eine legendäre Ära im Wrestling geht bald zu Ende. Nach über drei Jahrzehnten im Ring steht nun fest, wann und wo die Fans ein allerletztes Mal Abschied von Rey Mysterio nehmen müssen.

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Rey Mysterio hat den Termin für den finalen Kampf seiner Laufbahn offiziell gemacht. Am 12. Juni 2027 steigt der 51-Jährige im berühmten Estadio Azteca in Mexiko-Stadt zu seinem Abschiedsmatch in den Ring. Bekannt gegeben hat der Hall-of-Famer diese Entscheidung direkt nach der "Survivor Series" am Samstag.

Vom Durchbruch zum Publikumsliebling

Die Anfänge von Rey Mysterio im professionellen Wrestling reichen bis in die späten 1980er-Jahre zurück. Den großen Sprung vor ein breiteres Publikum schaffte er allerdings erst 1996 mit seinem Wechsel zur Liga WCW. Dort gehörte er als Teil der viel beachteten Cruiserweight-Division zu jener Gruppe spektakulärer High-Flyer, die dem US-Publikum den mexikanischen Lucha-Libre-Stil näherbrachten. Als WWE schließlich WCW übernahm, wechselte Mysterio im Jahr 2002 dorthin und setzte seinen Aufstieg nahtlos fort.

Erfolg trotz körperlicher Nachteile

Obwohl er mit einer Körpergröße von 1,68 Metern deutlich kleiner war als viele seiner schwergewichtigen Kollegen bei WWE, etablierte sich Mysterio dauerhaft als Star für die großen Hauptkämpfe. Einen besonderen Meilenstein feierte er bei WrestleMania 22 im Jahr 2006, als er sich dort zum ersten Mal die World Heavyweight Championship sicherte. Insgesamt gewann er im Laufe seiner Karriere dreimal einen WWE-Weltmeistertitel.

Treue zu WWE und AAA

Seit seinem Einstieg bei WWE vor mehr als zwanzig Jahren zählt Rey Mysterio zu den festen Größen der Liga – unterbrochen lediglich von einer mehrjährigen Pause in den 2010er-Jahren, in der er weltweit für verschiedene andere Veranstalter antrat. Seine Verdienste wurden bereits 2023 gewürdigt, als er noch als aktiver Wrestler in die WWE Hall of Fame aufgenommen wurde. In den vergangenen Jahren übernahm er parallel zu seiner Rolle im aktuellen WWE-Kader auch eine größere Aufgabe bei AAA, einer der führenden mexikanischen Wrestling-Promotions und Partnerliga von WWE.