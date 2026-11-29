Österreichs Rodlerinnen sorgen für den nächsten rot-weiß-roten Triumph. Dorothea Schwarz rast in Winterberg erstmals zum Weltcupsieg, Madeleine Egle feiert bei ihrem Comeback nach 20 Monaten Zwangspause gleich einen Podestplatz. Ein perfekter Sonntag für das ÖRV-Team.

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Was für ein Auftakt in die neue Weltcup-Saison. Dorothea Schwarz sorgte am Sonntag in Winterberg für eine echte Überraschung. Die erst 21-jährige Tirolerin setzte sich im Frauen-Einsitzer durch und durfte erstmals in ihrer Karriere über einen Weltcupsieg jubeln. Dabei war das Rennen bis zum Schluss spannend: Schwarz legte im ersten Durchgang die Bestzeit hin und verteidigte ihre Führung im Finale mit der drittbesten Laufzeit erfolgreich.

Besonders knapp ging es im Kampf um den Sieg zu. Die deutsche Lokalmatadorin Julia Taubitz kam bis auf 0,035 Sekunden an die Österreicherin heran, musste sich aber mit Platz zwei begnügen. Für die nächste rot-weiß-rote Jubelmeldung sorgte Madeleine Egle. Die Tirolerin raste mit nur 0,056 Sekunden Rückstand auf Rang drei und machte damit ihr Weltcup-Comeback perfekt.

Rückkehr nach versäumten Dopingtests

Für Egle war dieser Podestplatz alles andere als selbstverständlich. Nach einer 20-monatigen Zwangspause stand sie erstmals wieder bei einem Weltcuprennen am Start. Hintergrund waren drei versäumte Dopingtests. Umso eindrucksvoller fiel ihre Rückkehr auf die internationale Bühne aus: Gleich beim ersten Antreten fuhr die 27-Jährige wieder unter die besten drei.

Doch nicht nur die beiden Podestfahrerinnen überzeugten. Auch Lisa Schulte zeigte mit Rang fünf (+0,365) eine starke Leistung, Hannah Prock komplettierte das gute österreichische Ergebnis als Siebente (+0,485).

Madeleine Egle meldet sich nach 20 Monaten Zwangspause mit Platz drei eindrucksvoll im Rodel-Weltcup zurück. © RODEL AUSTRIA/SEBASTIAN MARKO

Damit setzte Österreichs Rodel-Team seinen Erfolgslauf in Winterberg eindrucksvoll fort. Bereits am Samstag hatten Nico Gleirscher im Männer-Einsitzer sowie Selina Egle und Lara Kipp im Doppelsitzer für Siege gesorgt. Mit Schwarz' Premierenerfolg legte das ÖRV-Team am Sonntag nach und machte das Auftaktwochenende endgültig zu einem rot-weiß-roten Fest.