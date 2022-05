Pärchen trieb es zu heiß in der Therme

Das Pärchen flog aus der Therme – und lieferte sich später eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Vbg. Ein Pärchen aus Feldkirch sorgte am Sonntag in einer Therme in Lindau (Bayern) für Aufsehen: Das Duo fiel durch unsittliches Verhalten auf, weswegen gegen die beiden ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Das Paar begann mit den Angestellten zu streiten. Die Polizei konnte die beiden schließlich überreden, die Therme zu verlassen. Auf ihrem Heimweg sorgte das Duo für eine Verfolgungsjagd. Der junge Audi-Fahrer war mit mehr als 100 km/h unterwegs und konnte erst von der österreichischen Polizei in Feldkirch gestoppt werden.