Mit Rock, Perücke und Wischmopp macht Kevin Aymoz in Tokio auf Freddie Mercury. Bei seiner Queen-Show bekommt sogar die Frisur eine eigene Pointe.

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Am Samstag aufs Podest, am Sonntag zum Putzdienst: Kevin Aymoz legt bei der NHK Trophy in Tokio eine Zugabe der etwas anderen Art hin. Beim Schaulaufen macht der 29-jährige Franzose zu "I Want to Break Free" den Freddie Mercury – samt Schnurrbart und Wischmopp.

Die Vorlage ist bestens bekannt: Im Queen-Video von 1984 rückte Mercury im Rock mit dem Staubsauger an. Aymoz entscheidet sich fürs Wischen. Der Look hat dabei auch einen Hauch von Conchita Wurst, der Soundtrack gehört ganz Queen.

Die Frisur hat vorzeitig Feierabend

Für eine Pirouette ist dann Schluss mit der Haarpracht. Aymoz nimmt die Perücke ab und dreht seine Runde ohne sie. Auf Reddit kommt dieser kleine Kostümwechsel bestens an. "Kevin Aymoz, bitte bleib, wie du bist", schreibt ein User.

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Auch beim Rückwärtssalto bleibt es bei der Show: Aymoz täuscht den Sprung nur an. Darüber amüsiert sich die japanische Eiskunstlaufseite Figure Skate Japan. Auf Weibo teilen Fans Ausschnitte der Nummer.

Ein Videopost des Fanaccounts Figure Skating HQ sammelte auf X binnen weniger Stunden rund 14.000 Aufrufe und mehr als 440 Likes.

Silber und ein Ticket nach China

Applaus für Perücke und Mopp - Aymoz ist der Publikumsliebling © APA/AFP/RIE KIKUCHI

Den sportlichen Erfolg hatte Aymoz schon am Vortag eingesammelt. Mit 270,49 Punkten wurde er am Samstag Zweiter hinter dem US-Ausnahmeläufer Ilia Malinin. Damit steht der Franzose beim Grand-Prix-Finale vom 10. bis 13. Dezember im chinesischen Chongqing am Start.

Aymoz gehört zu den Publikumslieblingen seiner Sportart. Der frühere WM-Vierte kann große Kür – und offenbar auch große Putzshow.