Riesen-Aufregung bei Real Madrid! Die Königlichen kassieren gegen Außenseiter Deportivo Alavés eine überraschende 1:2-Pleite, dazu sieht Superstar Jude Bellingham nach einer umstrittenen Elfmeter-Entscheidung Gelb-Rot. Trainer José Mourinho platzt danach der Kragen. Der Portugiese knöpft sich den Schiedsrichter vor und erhebt schwere Vorwürfe.

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Die Madrilenen wollten am Samstag ihre beeindruckende Siegesserie ausbauen, stattdessen setzte es gegen Alavés einen überraschenden 1:2-Dämpfer. Für den größten Aufreger sorgte allerdings die Schlussphase – und mittendrin Bellingham.

In der 88. Minute drängte Real auf den Ausgleich, als der Engländer im Strafraum nach einem Zweikampf mit Nicolas Valentini zu Boden ging. Schiedsrichter César Soto Grado zeigte zunächst auf den Elfmeterpunkt. Doch dann meldete sich der VAR: Nach einem Blick auf die Videobilder nahm der Unparteiische seine Entscheidung zurück und wertete die Aktion als Schwalbe. Besonders bitter für Bellingham: Weil er zuvor bereits wegen Meckerns Gelb gesehen hatte, bedeutete die zweite Verwarnung Gelb-Rot. Platzverweis statt Elfmeter.

Der 23-Jährige konnte die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen und protestierte heftig. Während der VAR-Überprüfung hatte er dem Referee sogar die vermeintliche Berührung an seiner Wade demonstriert. Doch es half nichts – Bellingham musste vom Platz.

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Mourinho knöpft sich Schiri vor

Nach dem Schlusspfiff war die Aufregung bei Real längst nicht vorbei. Mourinho nahm sich den Unparteiischen öffentlich zur Brust und erinnerte an frühere Platzverweise seiner Stars unter Soto Grado. "Dieser Schiedsrichter … mal sehen, wen er in der nächsten Saison vom Platz schickt. Vor zwei Saisons waren es Mbappé und Vinicius, in dieser Saison ist es Bellingham … mal sehen, ob Courtois der Nächste ist", polterte der Portugiese.

Doch damit nicht genug. Mourinho legte nach und warf dem Referee vor, seine Macht demonstrieren zu wollen. "Er zeigt gerne seine Macht, was schon ein Phänomen ist", schimpfte der Real-Coach. Auch bei der Vergabe von Gelben Karten sah er eine klare Ungleichbehandlung. Während bestimmte Fouls laut Mourinho konsequent bestraft würden, komme Real bei ähnlichen Situationen zu kurz. Besonders ein nicht geahndetes Foul an Kylian Mbappé brachte ihn auf die Palme.

Real-Siegesserie ist Geschichte

Dabei hatte Real schon sportlich genug Probleme. Toni Martínez brachte Alavés in der 22. Minute in Führung, Ángel Pérez erhöhte nach der Pause auf 2:0. Zwar verkürzte Mbappé in der 69. Minute, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

Damit ist eine Serie von zehn Pflichtspielsiegen in Folge gerissen. In der Liga liegt Real nach 14 Spieltagen auf Rang drei. Der FC Barcelona kann mit einem Sieg gegen Deportivo La Coruña am Sonntag (ab 16.15 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) den Vorsprung auf die Königlichen sogar auf sechs Punkte ausbauen.