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Du träumst schon länger von einer KitchenAid? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um bei den Black-Friday-Angeboten vorbeizuschauen. Pünktlich zur Weihnachtsbäckerei gibt es beliebte Küchenmaschinen bei Amazon zu attraktiven Preisen.

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Ob selbst gebackenes Brot, Weihnachtskekse, luftige Kuchen oder frischer Pizzateig – eine KitchenAid erleichtert dir die Arbeit in der Küche enorm. Dazu kommt das ikonische Design, das die Küchenmaschine zu einem echten Hingucker macht. Wir haben drei besonders interessante Modelle für dich herausgesucht.

KitchenAid Heavy Duty 6,6 Liter – für ambitionierte Hobbybäcker

Wenn du regelmäßig und gerne in größeren Mengen backst, ist dieses Modell in Empire Rot besonders interessant. Die großzügige 6,6-Liter-Schüssel mit Schüsselheber eignet sich hervorragend für größere Teigmengen. Gerade in der Weihnachtszeit, wenn gleich mehrere Sorten Kekse gebacken werden, ist das ein großer Vorteil.

© KitchenAid

KitchenAid Artisan 4,7 Liter – der zeitlose Klassiker

Die Artisan in Ink Blue verbindet elegantes Design mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ob Teig kneten, Schlagobers schlagen oder Kuchenteig verrühren – diese Küchenmaschine ist ein praktischer Allrounder. Das robuste Gehäuse aus Zinkdruckguss macht sie zu einer langfristigen Anschaffung für deine Küche.

© KitchenAid

KitchenAid Heavy Duty 5,2 Liter – der leistungsstarke Allrounder

Dieses Modell in Contour Silver ist ideal, wenn du eine robuste Küchenmaschine mit großzügigem Fassungsvermögen suchst. Dank des Schüsselhebers eignet sie sich besonders gut für die Verarbeitung größerer und schwerer Teigmengen. Auch optisch fügt sich das silberne Design wunderbar in moderne Küchen ein.

© KitchenAid

Warum sich eine KitchenAid gerade jetzt lohnt

Eine KitchenAid ist keine Anschaffung für eine einzige Backsaison, sondern ein Küchenhelfer, der dich viele Jahre begleiten kann. Wenn du dir schon länger eine gönnen möchtest oder noch nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk suchst, solltest du die Black-Friday-Angebote nutzen.

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