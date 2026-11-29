Sechs Wochen ohne Ligaeinsatz, Kritik aus England: Für Kevin Danso läuft es zäh. Jetzt stellt sich sein Trainer vor ihn.

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Am Donnerstag noch 90 Minuten Europa League, heute keine Chance auf einen Einsatz: Kevin Danso fehlt beim Heimspiel gegen Tottenham am Sonntag (15.05 Uhr). Damit geht das Warten des ÖFB-Verteidigers auf die nächste Liga-Minute weiter. Und vor Ort wird längst über mehr diskutiert als seine heutige Zwangspause.

Erst Rot, dann Bank – jetzt die Leihregel

Ausgerechnet der heutige Gegner ist noch Dansos Stammklub. Tottenham verlieh den 28-Jährigen am 1. September bis Saisonende an Sunderland. Gegen die Spurs ist er nicht spielberechtigt. Daran ändert auch die vereinbarte Kaufpflicht nichts: Sie gilt für kommenden Sommer und hängt an sportlichen Bedingungen.

Sein letzter Premier-League-Auftritt liegt bereits sechs Wochen zurück. Beim 0:2 gegen Bournemouth am 18. Oktober sah Danso nach 17 Minuten Rot. In den jüngsten drei Ligaspielen blieb er ohne Einsatz auf der Bank. Seine Bilanz steht bei fünf Starts und 377 Minuten.

Nur 5 von 10 Punkten für Danso

Am Donnerstag durfte Danso beim 1:1 gegen Jagiellonia Białystok durchspielen. Viel Lob brachte ihm das allerdings nicht ein. Der Sunderland Echo gab ihm in seinen Spielernoten nur fünf von zehn Punkten.

Die kritik erreichte auf Régis Le Bris - der Trainer stärkt dem Österreicher den Rücken. "Es ist komplex. Wir unterstützen ihn, und ich glaube, dass er ein wirklich guter Spieler ist."

Höhen und Tiefen seien in einer Karriere nichts Ungewöhnliches. Le Bris setzt auf Geduld: Sein Verteidiger brauche Zeit, sich beim neuen Klub einzufinden.

Danso selbst hatte schon Anfang November eingeräumt: "Die Sunderland-Fans haben bisher noch nicht mein Bestes gesehen." Und selbstkritisch nachgelegt: "Ich bin erfahren genug, deshalb sollte es etwas schneller gehen."