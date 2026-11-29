Wende im Semmering-Zoff: Hotelchef Christian Zeller denkt an den Rückzug seiner Klage gegen Paulus Manker. Der Regisseur muss sich ohnehin vor Gericht verantworten.

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Südbahnhotel-Chef Christian Zeller überlegt, seine Klage zurückzuziehen. Seine Begründung: "Ich will Manker keine Bühne mehr bieten."

Anklage und Gegenschlag

Zeller hatte den Theatermacher wegen übler Nachrede und Beleidigung geklagt, nachdem dieser ihn in einem TV-Interview unter anderem als "geldgierige Kanaille" bezeichnet hatte. Die Verhandlung am Landesgericht wurde vertagt.

Anklage ohne Lob

Dabei ist der Regisseur selbst ins Visier der Justiz geraten. Die Staatsanwaltschaft Wien hat ihn wegen betrügerischer Krida und Veruntreuung angeklagt. "Alma – A Show Biz ans Ende" nennt sie eine der erfolgreichsten österreichischen Theaterproduktionen. Weitere lobende Worte für Manker finden sich in der Anklageschrift aber nicht mehr. Er soll Geld veruntreut und vor Schuldnern versteckt haben.

Die Einnahmen aus den Kartenverkäufen sollten laut Vertrag an die S&W Kulturmanagement GmbH (früher Südbahnhotel Kultur GmbH) fließen. Von dort sollten sie nach Deckung der Produktionskosten aufgeteilt werden. Manker soll das Geld aber auf Konten der Alma Theaterproduktion GmbH und später des Vereins "Kulturaktiv" umgeleitet haben. Dadurch soll er sich um 350.000 Euro bereichert haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Konkurs und Gläubiger

Zudem soll Manker 2023 Vermögen der Alma Theaterproduktion GmbH, deren Geschäftsführer er war, beiseitegeschafft haben. Gläubiger sollen dadurch leer ausgegangen sein. Im August 2024 wurde über die Firma der Konkurs eröffnet. Medienberichten zufolge drohen Manker bis zu zehn Jahre Haft.

Manker gibt sich kämpferisch. Gegenüber dem ORF sagt er: "Die gegen mich erhobenen Vorwürfe weise ich in Gänze und entschieden zurück." Er habe sich stets an Recht und Gesetz gehalten. Alle Einnahmen hätten nachweislich ausschließlich der Finanzierung seiner Produktionen gedient. Die Anklage ist für ihn ein reiner Racheakt des Südbahnhotelbesitzers.

Räumung und Millionenstreit

Die Theaterära am Semmering endete Ende 2024 mit der Zwangsräumung des Südbahnhotels. Die Räumung verursachte Kosten von 96.000 Euro. Die S&W forderte als Privatbeteiligte zuletzt rund 427.000 Euro Schadenersatz.