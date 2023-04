Schaub schießt Hannover aus der Krise

Nach neun sieglosen Auswärtspartien in Serie hat Hannover 96 den freien Fall in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verhindert und den ersten Sieg in der Fremde seit September 2022 geschafft.

Die Niedersachsen gewannen das Duell mit Konkurrent Arminia Bielefeld auch dank Louis Schaub mit 3:1. Der Ex-Rapidler bereitete das 1:0 von Doppeltorschütze Cedric Teuchert vor und erzielte das Tor zum Endstand selbst. Hannover ist im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld nun Zehnter. Es ist wahrscheinlich ein besonders emotionaler Treffer für Louis Schaub. Vor genau 20 Jahren starb Vater Fred Schaub (42), der von 1983-1986 ebenfalls für die Hannoveraner kickte, bei einem Verkehrsunfall. Sohn Louis, damals acht Jahre alt, überlebte schwerverletzt.