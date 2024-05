HSV gewinnt hitziges Derby gegen St. Pauli

Der Hamburger SV hat seinem Stadtrivalen St. Pauli mit dem österreichischen Innenverteidiger David Nemeth den vorzeitigen Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga verbaut.

Im 111. Derby setzten sich die Gastgeber am Freitag gegen den Tabellenführer mit 1:0 durch. Den Siegtreffer erzielte Robert Glatzel in der 85. Minute per Kopf.

Da der Tabellendritte Fortuna Düsseldorf ohne den muskulär angeschlagen fehlenden Marlon Mustapha beim 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg punktete, muss St. Pauli auf die nächste Gelegenheit am 12. Mai gegen den abstiegsbedrohten VfL Osnabrück hoffen. Der HSV hat zwei Spieltage vor Schluss bei vier Punkten und 13 Toren Rückstand auf Düsseldorf noch immer die Chance, den Relegationsplatz zu erreichen.