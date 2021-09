Fraisl mit "Shutout" zum Schalke-Sieg

Der Österreicher Martin Fraisl ist beim FC Schalke 04 zum neuen Einsergoalie aufgestiegen und hat gleich in seinem ersten Spiel ein "Shutout" geschafft.

Die Gelsenkirchener gewannen am Samstag in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga durch einen Doppelpack von Simon Terrode (42., 49.) auswärts gegen Hansa Rostock 2:0 und schoben sich damit vorerst an die sechste Stelle.

Vor der Partie war bekannt geworden, dass der im vergangenen Sommer von ADO Den Haag gekommene Fraisl den bisher gesetzten Ralf Fährmann im Tor verdrängt hat. Der dritte Keeper im Schalke-Kader, der Österreicher Michael Langer, erlitt am Freitag im Training einen Kreuzbandriss und fällt monatelang aus.