Politik-Experte Josef Cap über Klima und Energie.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gescheitert war die Konferenz, weil die Delegierten aus aller Welt sich auf keine gemeinsame Abschlusserklärung einigen konnten. Die EU und einzelne Staaten weigerten sich, dem Schlussentwurf wegen der fehlenden Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas zuzustimmen.

Wie schon so oft haben die Erdöl produzierenden Länder und auch Russland nicht zugestimmt. "Die russische Delegation meinte, wenn das Angebot an Erdöl und Erdgas schneller zurückgehe als die Nachfrage, bedeutet das nicht automatisch eine Verringerung der Emissionen. Es führe zu einem Defizit, einem Preisschock, einem Übergang zu umweltschädlicheren Brennstoffen, sowie zu Energiearmut". Und die Ärmsten werden als Erster darunter leiden.“

Neben den wirtschaftlichen Interessen der Erdöl produzierenden Länder hat vor allem der Krieg Russlands mit der Ukraine und der russische Finanzbedarf, der durch den Verkauf von Erdgas und Erdöl dafür gedeckt ist, zu der Ablehnung einer Schlusserklärung, mit der Perspektive auf Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, durch Russland geführt. Folgerichtig hat es dabei auch keine Übereinstimmung bei der Frage einer Klimafinanzierung gegeben. Der Schutz des brasilianischen Regenwaldes und die Bremsung klimabedingter Migration, unter anderem nach Europa, bleibt ebenfalls auf der Strecke.

Es zeigt sich aber auch, dass der jährliche Aufmarsch unzähliger Staaten und Wirtschaftsvertreter, sowie von NGOs und diversen Lobbyistenverbänden bloße Zeit- und Geldverschwendung ist. Ohne Konsens und Klärung, auch diverser geopolitischer Konflikte (Krieg in der Ukraine, Krieg gegen den Iran etc.), haben solche Konferenzen keinen Sinn. Auch für Österreich und seine unter der Preisexplosion sämtlicher fossiler Energiequellen leidenden Bevölkerung, zeigte diese Weltklimakonferenz keinen wirklichen Ausweg auf.

Das Leben wird damit auch in Österreich nicht leichter.