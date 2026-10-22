VIPs tanzen bei Trüffel-Dinner auf den Tischen

Italienische Lebensfreude und feinste Kulinarik verwandelten die Kurstadt Baden am Mittwochabend in einen glamourösen Party-Hotspot. Top-Gastronom Michael Grossauer versammelte internationale Spitzenklasse und prominente Persönlichkeiten zu einem exquisiten Gourmet-Gipfel.

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Der Duft von frischem Trüffel lag in der Luft, als Top-Gastronom Michael Grossauer am Mittwochabend, dem 21. Oktober, zur feierlichen "Truffle Affair" in die GOLDKOST Baden einlud. Das hochkarätig besetzte Gourmet-Event, das in enger Kooperation mit dem Lifestyle-Magazin "Y Magazine" veranstaltet wurde, vereinte toskanisches Lebensgefühl mit heimischer Gastfreundschaft auf höchstem Niveau.

Als glanzvoller Stargast des Abends reiste Salvatore Ferragamo extra aus Italien an. Der renommierte Unternehmer entstammt einer weltberühmten Mode-Dynastie, widmet sich jedoch mit ebenso großer Passion dem Weinbau. In Begleitung seiner Ehefrau Tini Ferragamo brachte er Spitzenweine aus dem familieneigenen toskanischen Weingut "Il Borro Toscana" mit nach Baden, um die anwesenden Genießer stilecht zu bewirten und toskanischen Charme in die Kurstadt zu bringen.

Vier-Gänge-Menü von Sternekoch Alexander Mayer und dem Trüffelkönig

Für die kulinarische Umsetzung der Spitzenklasse zeichnete Sternekoch Alexander Mayer verantwortlich, der gemeinsam mit der eingespielten Küchencrew der GOLDKOST ein perfekt abgestimmtes Vier-Gänge-Trüffelmenü kreierte. Mayer verstand es meisterhaft, die feine toskanische Weinauswahl mit der intensiv erdigen Note der kostbaren Edelknollen zu harmonisieren und jeden einzelnen Gang raffiniert in Szene zu setzen.

Michael Lameraner, Katharina Nahlik und Adi Weiss © Moni Fellner

Die Stars auf den Tellern stammten dabei aus den Händen eines echten Meisters seines Fachs. Luca Miliffi, in Feinschmeckerkreisen bestens bekannt als der geschätzte "Trüffelkönig", lieferte die erlesenen Knollen direkt an und präsentierte seine Schätze den anwesenden Gästen persönlich. Das perfekte Zusammenspiel aus den raren Trüffeln und den Weinen von Il Borro Toscana begeisterte die Runde vom ersten bis zum letzten Bissen.

Truffle Aiffair, Restaurant Goldkosten, Baden bei Wien, 21.10.2026, - Salvatore und Tina FERRAGAMO © Andreas Tischler / Vienna Press

Heimische VIP-Runde feiert Geburtstag von Chefredakteurin

Neben dem weltbekannten Modemacher und Spitzenwinzer fand sich eine hochkarätige Runde heimischer Prominenz in den Räumlichkeiten der GOLDKOST zusammen. Unter den Gästen genossen beliebte Persönlichkeiten wie TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer, Topmodel Katharina Nahlik, Schauspieler Ferdinand Seebacher sowie Schlagersängerin Simone Stelzer das feine Zusammenspiel aus Gourmetküche und Mode-Tradition.

Für eine ganz besondere Überraschung und ausgelassene Stimmung sorgte zudem ein privater Festmoment abseits des offiziellen Programms. oe24-Chefredakteurin Daniela Bardel feierte an diesem Abend ihren Geburtstag. Kurz vor dem Servieren der Nachspeise stimmte die feiernde Gesellschaft spontan ein Ständchen an, es wurde im Saal gesungen und sogar auf den Tischen getanzt, während die Gastgeber Michael Grossauer, Adi Weiss und Michael Lameraner der Jubilarin von ganzem Herzen gratulierten. Ein rundum gelungener Abend, der zeigte, wie harmonisch sich internationales Luxus-Flair und herzliche Gastfreundschaft in Baden verbinden lassen.