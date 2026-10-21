Comedy in Wien
Mittermeier sorgt bei A1 und HBO Max Event für Lacher
Rund 100 Gäste, die ihre Eintrittskarten bei einem Gewinnspiel in der A1 Vorteilswelt gewonnen hatten, erlebten beste Unterhaltung in Clubatmosphäre. Durch das Programm im 1. Wiener Bezirk führte souverän Clubleiter und Comedian Hauke van Göns.
Newcomer auf der Bühne
Für frische Pointen und starke Auftritte sorgten die Comedy-Newcomer Soso Mugiraneza, Niko Nagl, Marina Pesevski und Lorenz Hinterberger. Als besonderes Highlight des Abends begeisterte Michael Mittermeier das Publikum mit seinem unverwechselbaren Humor bei einem Live-Auftritt.
Kooperation von A1 und HBO Max
Der Abend stand ganz im Zeichen der neuen Partnerschaft zwischen A1 und HBO Max. Über A1 Select kann der Streamingdienst HBO Max nun flexibel und einfach direkt über A1 abonniert werden.
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