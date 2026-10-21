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Comedy in Wien

Mittermeier sorgt bei A1 und HBO Max Event für Lacher

René Wastler
von
Hauke van Göns, Christian Schubert, Stefan Amon, Christian Hauke, Michael Mittermeier, Marina Pesevski, Gudrun Mittermeier, Niko Nagl und Johannes Natterer
© A1
A1 und HBO Max luden zu einem exklusiven Comedy-Abend mit Michael Mittermeier in den Lucky Punch Comedy Club im 1. Wiener Bezirk ein.
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Rund 100 Gäste, die ihre Eintrittskarten bei einem Gewinnspiel in der A1 Vorteilswelt gewonnen hatten, erlebten beste Unterhaltung in Clubatmosphäre. Durch das Programm im 1. Wiener Bezirk führte souverän Clubleiter und Comedian Hauke van Göns.

Newcomer auf der Bühne

Für frische Pointen und starke Auftritte sorgten die Comedy-Newcomer Soso Mugiraneza, Niko Nagl, Marina Pesevski und Lorenz Hinterberger. Als besonderes Highlight des Abends begeisterte Michael Mittermeier das Publikum mit seinem unverwechselbaren Humor bei einem Live-Auftritt.

Hauke van Göns, Christian Schubert, Stefan Amon, Christian Hauke, Michael Mittermeier, Marina Pesevski, Gudrun Mittermeier, Niko Nagl und Johannes Natterer
Hauke van Göns, Christian Schubert, Stefan Amon, Christian Hauke, Michael Mittermeier, Marina Pesevski, Gudrun Mittermeier, Niko Nagl und Johannes Natterer © A1

Kooperation von A1 und HBO Max

Der Abend stand ganz im Zeichen der neuen Partnerschaft zwischen A1 und HBO Max. Über A1 Select kann der Streamingdienst HBO Max nun flexibel und einfach direkt über A1 abonniert werden.

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